Ž¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¤Î¥º¥é¤·ÀïÎ¬Ž£¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ¢Ï¡çÖ»á¤Î»´ÇÔŽ£¤ÇÏªÄè¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸Â³¦
¢£Ï¡çÖ»á¤¬3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡Ö2¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
7·î7Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤¬3ÁªÂ³Åê¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤·¤¿Á°»²±¡µÄ°÷¤ÎÏ¡çÖ»á¤Ï3°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼Ï¡çÖ»á¤Ï»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÀÐ´Ý»á¤ËÌµÅÞÇÉÁØ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÁªµóÀï¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢Ï¡çÖ¿Ø±Ä¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Áªµó¤Î¹½¿Þ¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë»ëÅÀ¤¬Âç¤¤¯·çÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÏ¡çÖ¿Ø±Ä¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¹½¿Þ¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
½ÐÇÏ²ñ¸«¤ÇÏ¡çÖ»á¤¬¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î±äÌ¿¤Ë¼ê¤òÂß¤¹¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢Î¢¶âÌäÂê¤ÇÂçµÕÉ÷¤Î´ßÅÄÀ¯¸¢¤È¾®ÃÓ»á¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¹ñÀ¯¤ÎÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ÇÁªµóÀï¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Ä¾¶á¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï4·î¤Î½°±¡Êä·çÁªµó¤ÇÅìµþ15¶è¡¢Åçº¬1¶è¡¢Ä¹ºê3¶è¤Î3Áªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎ©·û¤¬ÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¤¬ÅöÁª¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©ÃÎ»öÁª¤ÇÎ©·û¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¸õÊä¤â¡¢¼«Ì±¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¸õÊä¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¡×¤«¤é¡Ö´ûÂ¸À¯ÅÞvs.¿·¶½ÀªÎÏ¡×¤Ø
¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÕÉ÷¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¤½¤ÎÉ÷¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤â¾¡Íø¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÎ©·û´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÏ¡çÖ»á¤òÃ´¤®¾å¤²¤¿Î©·û¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁÛÄê¤ÏÁªµóÀï¤ÎÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÊø¤ìµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á¤¬1Æü10¥«½ê°Ê¾å¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÃíÌÜÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÁªµóÀï¤Ï¡Ö¹ñÀ¯¤ÎÍ¿ÌîÅÞÂÐ·è¡×¤«¤é¡¢¡Ö¾®ÃÓ»á¤äÏ¡çÖ»á¤Î¤è¤¦¤Ê´ûÂ¸À¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÀÐ´Ý»á¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¼õ¤±»®¤ËÀÐ´Ý»á¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ï¡çÖ»á¤Ï»Ù»ý¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
Î¾¼Ô¤ÎÌÀ°Å¤Ï¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¼¤ÎÆ°¤¤«¤é¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÐ´Ý»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬¡¢Ï¡çÖ»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÐ´Ý»á¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐ´Ý»á¤ÎÆÀÉ¼Î¨¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ò¾å¤«¤é½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤ÈÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ê28.1¡ó¡Ë¡¢½ÂÃ«¶è¡Ê27.6¡ó¡Ë¡¢Ãæ±û¶è¡Ê27.5¡ó¡Ë¡¢ÉÊÀî¶è¡Ê27.3¡ó¡Ë¡¢ÌÜ¹õ¶è¡Ê27.3¡ó¡Ë¤Ê¤É¤ÈÅÔ¿´¶è¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤ÏÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ê23.3¡ó¡Ë¡¢¹ñÎ©»Ô¡Ê22.7¡ó¡Ë¡¢Â¿Ëà»Ô¡Ê22.4¡ó¡Ë¡¢¾®¶â°æ»Ô¡Ê22.2¡ó¡Ë¡¢¿ùÊÂ¶è¡Ê22.0¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ûÄ¾¿Í»á¤äÄ¹ºÊ¾¼»á¤Ê¤É¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î»Ù»ýÁØ¤«¤é¤Î¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤éÏ¡çÖ»á¤Î¾å°Ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÂ¿Ëà»Ô¤È¾®¶â°æ»Ô°Ê³°¤Ç¤ÏÀÐ´Ý»á¤ËÆÀÉ¼Î¨¤ÇÉé¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶ìÀï¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¡çÖ»á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç»´ÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¹½¿Þºî¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÁªµóÀï¤Ç¤Î±éÀâ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤â¡¢»Ù»ý¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬»Ç¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¢£Ï¡çÖ»á¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥¯Ç¼¤á¡×¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤³¤È
Ï¡çÖ»á¤¬6ÆüÌë¤Ë¿·½É¶è¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î±éÀâ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥¤¥¯Ç¼¤á¤Ç¤Ï¡¢Ä°½°¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò½çÈÖ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
¡¦¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ï»º¤á¤èÁý¤ä¤»¤è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÉÆÈ¡¢ÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ä¡¢Æ±À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Çº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÃË½÷¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈ½ÃÇ¤ä¡¢1¿Í¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤ò¤âÂº½Å¤¹¤ëÃ¯¤âÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¤ÎÅìµþ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¦¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î2Ç¯´Ö´ØÏ¢Í½»»48²¯±ß¡×¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò3¿Í°Ê¾å°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î·î2Ëü±ß¤Î²ÈÄÂÊä½õ¡×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¡£
¡¦¡Ö¿åÆ»ÎÁ¶âÌ¤Ç¼¤Î¿Í¤Î¼«Âð¤Ë¸¡¿Ë°÷¤¬Ë¬¤Í¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤ò2Ç¯Á°¤«¤éÆÍÁ³¤ä¤á¤ÆÍ¹ÊØ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Î¤ò¡ÖÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¡×¤ËÌá¤·¡¢¡ÖÊ¡»ãÉô¶É¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡×
¡¦¡ÖÅìµþÅÔ¤È¸ø·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤¿¤¤´ë¶È¤Ë¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÂÔ¶ø¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¡£
¡¦¡ÖÊÝ°é¤ä¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤»Ò¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤òÅìµþÅÔ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¼ã¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÅìµþÅÔ¤¬¸£°ú¤¹¤ë¡×
¢£¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢±éÀâÁ°È¾¤ÏLGBT¤Ê¤É¤ÎÀÅª¾¯¿ô¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÅÀ¤ä¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡¢¿åÆ»ÎÁ¶âÌ¤Ç¼¼Ô¤Ê¤É¤ÎÄ¶ÉÏº¤ÁØ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¸Ä¡¹¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂº½Å¤µ¤ì¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï°Â¿´¤·¤Æ·ÐºÑ³èÆ°¤ä¼Ò²ñÅª±Ä¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÀ¯ºö¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤«¤±¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¡£
±éÀâ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¤ä¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤»¤á¤Æ¤³¤ÎÏÃ¤ò±éÀâÁ°È¾¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼ã¼Ô¤Î·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï½ÅÅÀÅª¤Ë½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂç½°¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë±éÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸Ä¡¹¤Î¿Í¸¢¤äº¤µç¼Ô¤Ø¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ëÀª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾¯¿ô¼Ô¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶Á¤¤Ë¤¯¤¤À¯ºö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¿ò¹â¤ÊÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤â¡¢Â¿¿ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
Ï¡çÖ»á¤ÎÀ¯ºö¤ä±éÀâ¤¬»Ù»ý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê»ëÅÀ¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÀÐ´Ý»á¤Î±éÀâ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¡×
°ìÊý¡¢Åìµþ±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÐ´Ý»á¤Î¥Þ¥¤¥¯Ç¼¤á¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë°Û¼Á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÅÔÀ¯¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
ÀÐ´Ý»á¤ÏºÇ½é¤ËÁªµóÀï¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¶ä¹Ô¤ËÆþ¹Ô¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅìµþ±Ø¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å»Ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î³¤³°¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¤·ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤ÈÁ´°÷¤ÇÅìµþ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ±éÀâ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤Î±éÀâ¤òÄ°¤¤¤¿ºÝ¡¢ÁªµóÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë°§»¢¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ë¤â¡ÖÅìµþÅÔ¤¬Ã´¤¦µë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¡×¤Ê¤É¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤ÆâÍÆ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢Ä°½°¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÀºÎÏ¤òÃí¤¤¤À±éÀâ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Áªµó±éÀâ¤È¤·¤Æ¤ÏÏ¡çÖ»á¤Î¤Û¤¦¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÐ´Ý»á¤Î¤Û¤¦¤¬ÌµÅÞÇÉÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁªµó·ë²Ì¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀÐ´Ý¹½Ê¸¡×¤È¤·¤Æ¥Í¥¿²½¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³
À¯¼£ÉÔ¿®¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤À¯ºö¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿Í¡¹¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê±éÀâ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤³¤½¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀÐ´Ý»á¤Î¼êË¡¤Ë¤Ï´í¤¦¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¶¦´¶¤Ç½¸¤á¤¿»Ù»ý¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤ò¤Ò¤È¤Ä¸í¤ì¤Ð°ìÅ¾È¿´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤À¡£
Áªµó¸å¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ´Ý»á¤Ë¤è¤ë³«É¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¼èºàÂÐ±þ¤¬¡ÖÀÐ´Ý¹½Ê¸¡×¤È¤·¤Æ¥Í¥¿²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀÐ´Ý»á¤¬¶¦´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼èºà¤Ø¤Î¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Î»ÅÊý¤¬°ìµ¤¤ËÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Í¤Î´¶À¤ä´¶¾ð¤Î°Ü¤í¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¼êË¡¤Ï¡Ö·à¾ì·¿¡×¤ä¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¶½Ì£´Ø¿´¤ò°ú¤¡¢¤½¤Î¿´¤Ë¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤«¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤«¤Ë¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¶¦´¶¤òÆÀ¤ë¤«¡¢¤½¤Î»ëÅÀ¤¬Ï¡çÖ»á¤Ë¤ÏÂ¤ê¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÕ¤ËÀÐ´Ý»á¤Ï¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅ°Äì¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î·ë²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£´ôÏ©¤ËÎ©¤ÄÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ï¡çÖ»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¿¤ë½°±¡Áª¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Å½¤¤´ûÂ¸À¯ÅÞ¿§¤«¤éÃ¦¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¦´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ©·ûÆâ¤Ç¤ÏÂåÉ½¸òÂåÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½ÅÄÃ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤Ï9Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀôÂåÉ½¤Ç¤ÏÄÀË×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÂåÉ½Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®Âô»á¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀÎ¤Î´é¡×¤¬Î©·û¤ÎÂåÉ½Áª¤ËÂç¤¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½´ûÂ¸À¯ÅÞ¿§¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹»Ù»ýÁØ¤ÎÎ¥È¿¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÂåÉ½¤¬Âå¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¤äÃæ·øµÄ°÷¤òÃæ¿´¤ËÅÞÆâ¤Ç¿·¤·¤¤¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÀÐ´Ý»á¤ÈÏ¡çÖ»á¤¬ÂÐÈæ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´ûÂ¸À¯ÅÞ¿§¤ä¡¢ÆâÎØ¼õ¤±¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤äÁªµó±¿Æ°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃ¦¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ©·û¤ÏÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤¤¤«¤Ë¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ä°½°¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤ä¤½¤Î±éÀâ¤Î»ÅÊý¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä´ËµÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£
ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¤Ï¤½¤Î°ã¤¤¤¬Ç¡¼Â¤Ë·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£ÉÔ¿®¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¿´¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁªµó¤Ç³Æ¸õÊä¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤é¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£µÜºê¡¢Ê¡²¬¤Ç»ö·ïµ¼Ô¤ò¤·¤¿¸å¡¢À¯¼£Éô¤Ç´±Å¡¤ä¹ñ²ñ¡¢À¯ÅÞ¤ä¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ò¼èºà¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¤ÎÈÖµ¼Ô¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ¼ÔVTuber¥Ö¥ó¥ä¿·ÂÀ¡×¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÇÛ¿®¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºà²áÄø¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÊóÆ»¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÜ¸¶ ·òÂÀ¡Ë