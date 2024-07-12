ドスパラ通販、買えば買うほどお得になる「PCパーツ大決算セール」開催
サードウェーブは、『買えば買うほどお得に！ PCパーツ大決算セール』をパソコン通販サイト限定で2024年7月12日から実施する。期間は2024年7月12日11時から同29日10時59分まで。
セールでは、期間中ドスパラ通販サイトにて、一度の会計で対象カテゴリーに属するパーツを複数購入すると、個数に応じて合計金額から値引きを実施。対象カテゴリーは、CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源・グラフィックカード・PCケース・冷却パーツ（2000円以上の製品）・HDD・液晶モニター。同一商品の複数購入も可能で、期間内であれば何回でも利用できる。なお、キャンペーンはドスパラ会員が対象。会員登録（無料）すれば誰でも利用できる。
値引き額
1点購入…値引きなし
2点購入…200円引き
3点購入…400円引き
4点購入…600円引き
5点購入…800円引き
6点購入…1,000円引き
7点購入…1,200円引き
8点購入…1,400円引き
9点購入…1,600円引き
10点購入…1,800円引き
11点以上購入…2,000円引き
セールでは、期間中ドスパラ通販サイトにて、一度の会計で対象カテゴリーに属するパーツを複数購入すると、個数に応じて合計金額から値引きを実施。対象カテゴリーは、CPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源・グラフィックカード・PCケース・冷却パーツ（2000円以上の製品）・HDD・液晶モニター。同一商品の複数購入も可能で、期間内であれば何回でも利用できる。なお、キャンペーンはドスパラ会員が対象。会員登録（無料）すれば誰でも利用できる。
値引き額
1点購入…値引きなし
2点購入…200円引き
3点購入…400円引き
4点購入…600円引き
5点購入…800円引き
6点購入…1,000円引き
7点購入…1,200円引き
8点購入…1,400円引き
9点購入…1,600円引き
10点購入…1,800円引き
11点以上購入…2,000円引き