ENHYPENが、7人7色のロマンチックな彼氏に変身！新曲「XO (Only If You Say Yes)」MV公開

■2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』は、先行注文が220万枚を突破!

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』を7月12日13時にリリース。同時にタイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」のMVが公開された。

「XO (Only If You Say Yes)」は、特別な君が許すなら何でもしてあげたいという少年の心をロマンチックに伝えるポップナンバー。

MVでは、ENHYPENが7人7色のロマンチックな彼氏に変身。7人の少年が、次第に記憶を失っていく“君”のために、もう一度いちばん幸せだった記憶が込められた場所で告白を準備するストーリーが描かれる。

ENHYPENは、ときめきを抱かせるビジュアルと多彩な表情で、夏の日の夕方の幻想的でありながらロマンチックな雰囲気を表現。 じゃんけんで勝って大喜びするSUNGHOON、花屋で微笑むJAY、爽やかな笑いを誘うSUNOOなど、従来のENHYPEN曲では見られなかった甘い魅力が光る。

また、合間に登場するパフォーマンスも映像への没入度を高める。ロマンスに重点を置いたパフォーマンスから、メンバーのクールさ、かわいさ、セクシーさなどのイメージをすべて感じることができる。

■メンバー全員が作詞・作曲・プロデュースに参加した新作『ROMANCE : UNTOLD』

2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』は、正反対の世界に属する“君”と愛を分かち合う少年の物語を描く、約2年9ヵ月ぶりのフルアルバム。 メンバー全員がそれぞれ作詞・作曲・プロデュースに参加し、”オールラウンダーアーティスト”に一歩近づいたという評価を得ている。

HEESEUNGの初めての自作曲「Highway 1009」の歌詞はメンバー全員が一緒に書き下ろし。 ENHYPENのメンバーは、初のファンソングでもあるこの歌で、ENGENE(ファンダム名)への深い愛を伝える。

JUNGWONは、収録曲「Hundred Broken Hearts」のトップラインの作曲を担当。オールドスクールスタイルのR&BトラックとENHYPENならではの若い感性が合わさり、独特な雰囲気を生んでいる。

■JVKE、Cirkut、ニコラ・フォルミケッティらとのコラボで“アップスケール”

本作には各分野の著名人が参加し、完成度を高めた。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」と収録曲「Brought The Heat Back」には、グローバルヒット曲を多数輩出した実力派プロデューサー、JVKE、Cirkutがそれぞれ参加した。

アルバムコンセプトフォトとMVのスタイリングには、レディー・ガガのスタイリストとしても有名なクリエイティブディレクターのニコラ・フォルミケッティが参加。感覚的なセンスでメンバーたちのロマンチックな雰囲気を引き出した。

短編映画方式で制作されたコンセプトシネマは、忠武路の惑星、監督イ・チュンヒョンが演出を務め、アルバムの核心メッセージである「ロマンス」というキーワードに監督特有の雰囲気を加えた。

■アルバムの予約注文量は220万枚を突破

ENHYPENはこれまで、自分たちの感情をアルバムの叙事に溶け込ませ、圧倒的なクオリティのコンセプトを構築してきた。境界(BORDER)を越えた少年が混乱と混同の多面的(DIMENSION)世界に向き合ったあと、自分だけの答を探して同世代に宣言(MANIFESTO)し、血(BLOOD)で繋がった運命共同体である“君”を自覚する4つのシリーズを通じて成長を続けてきた。

ENHYPENはデビュー1年で1stスタジオアルバム『DIMENSION : DILEMMA』で初のミリオンセラーを達成。以後も着実に上昇の勢いに乗り、5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』は累積販売量200万枚を突破した。

そして、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の先行注文は7月11日に220万枚を越え、歴代のENHYPENアルバムの先行注文量で最多枚数を記録。ENHYPENのさらなる“キャリアハイ”が期待されている。

