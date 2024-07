サイン・ハウスは、新ブランド“SPICERR”を立ち上げ、第1弾として「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」を7月26日(金)に発売します。

SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」

発売日 :2024年7月26日(金)

販売予定 :Amazon、ヨドバシカメラ、2りんかん(一部店舗)、

販売店舗は順次拡大予定

価格 :12,980円(税込)メーカー参考小売価格

製品保証期間:購入日より1年間

同梱物一覧 :本体×1、5in1 ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、

給水ホース×1、ホースクリップ×1、USB Type-C ケーブル×1、

ペットボトルコネクター×1

■製品仕様

本体重量 :約 800g

本体サイズ :約 W176 × H104 × D68 mm(折りたたみ時)

モーター出力:100W

圧力(MPa) :強:1/中:0.7/弱:0.5

定格電圧 :7.2V

流量(L/h) :強:130/中:110/弱:90

使用時間(分):14分(強:0°ノズル)〜30分(弱:シャワーノズル)

作動音量(1m):70dB

※ペットボトル装着は、ボトルキャップの形状・サイズによっては装着できない場合があります。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

サイン・ハウスは、新ブランド“SPICERR”を立ち上げ、第1弾として「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」を7月26日(金)に発売!

SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」は、業界最軽量・最小クラス※1(約800g、176mm×104mm※折り畳み時)で、3段階の圧力・5つの可変ノズルが特徴です。

同製品は、噴出ノズルも短く小回りが効くため、バイクや車などの洗車だけでなく、身の回りのちょっとした汚れを落とすのにも利用できる洗浄機です。

面倒なセッティングもなく使えるので、浴室や風呂場やシンク周り、網戸の洗浄まで準備いらずで、ボタン1つで毎日のように手軽に扱えます。

業界最軽量・最小クラス※1…同社調べ

■SPICERRとは

SPICERRとは…「バイク乗り」が、自身のバイクライフにも使えるアイデアをプラスした、個性的でちょっと気になるモノを揃えたブランド。

日常にスパイスを効かせてアクセントを楽しむライフスタイルアイテムを展開します。

■ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1

「バイクやクルマを持っていないし、壁も洗わない」「本体が大きいから置くところがない」「パーツが多くてセットするのが面倒」…など、これまで高圧洗浄機とは無縁だった人は多いのではないでしょうか。

SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」は、約800gと軽量でポケットに入る程度のサイズ、そして水栓不要で、ペットボトル装着またはホース装着の2通りの方法で洗浄できるため、自宅だけでなく、キャンプに、海に、お墓参りに…水場が近くにない場所へも持ち運んで使うことが可能です!

ご家庭での使用を想定した3段階の最適な水圧で対象物を傷つけずに汚れを落とし、毎日の洗浄に活躍します。

1. 約800gと軽量で、ポケットに入るからどこにでも持ち運べます

2. 水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選びません

3. 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ!

<「開いて」「装着して」「ボタンを押す」だけ!毎日の汚れをためない、簡単3ステップ>

SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」はわずか3ステップ。

3分もあれば洗浄を始められます。

ボタンが1つしかないシンプル構造なので、初めて触る人でも手軽に扱えます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3段階の圧力・5つの可変ノズル!SPICERR「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」 appeared first on Dtimes.