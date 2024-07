KARA ジヨン、ニューシングル「I DO I DO」Blue Waveバージョンの個人コンセプトフォトを公開

KARAのジヨンが、優れたビジュアルでカムバックの雰囲気を盛り上げた。KARAは11日、公式SNSを通じてデジタルシングル「I DO I DO」のBlue Waveバージョンのジヨンの個人コンセプトフォトを掲載した。公開されたフォトの中の彼女は、青いドレスを着て優れたビジュアルを誇っている。波をイメージした背景が印象的で、クローズアップカットではユニークな目元のメイクが強調され、神秘的な魅力をアピールした。

「I DO I DO」は、KARAが2022年11月に発売したデビュー15周年記念スペシャルアルバム「MOVE AGAIN」以来、約1年8ヶ月ぶりに披露する新曲だ。「MOVE AGAIN」のタイトル曲「WHEN I MOVE」で、韓国の音楽ランキング1位を総なめにしたことに続き、地上波音楽番組でも1位を獲得しただけに、新曲「I DO I DO」にも関心が高まっている。KARAは24日の午後6時、音楽配信サイトを通じてニューシングル「I DO I DO」を発売する。また、8月には東京と大阪で単独コンサート「KARASIA」を開催する。