¡Ú¥Î¥¢¡Û£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»¤òÄ¶Àä»¿¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ»¤ò³«È¯¤¹¤ëà¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼á¡×
¡¡¥Î¥¢£±£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÊÆ£×£×£Å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢ÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë´ÝÆ£ÀµÆ»¡Ê£´£´¡Ë¤Ø¤Î¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÁ°¤Ë´ÝÆ£¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À£Á£Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤·Îõ¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¯¤â¤¬à¤³¤ì¤¾¥Õ¥§¥Î¥á¥Ê¡¼¥ë¤Àá¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Î¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Àï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÌÀÆü¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë´ÝÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤À¡£¤«¤Í¤Æ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖºÍÇ½¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎºÍÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®¶¶·úÂÀ¡¢»°Âô¸÷À²¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦Ãæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ºÍÇ½¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë´ÝÆ£¤Ï´í¸±¤À¤·¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥È³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ÔÆ±»Î¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ»¤ò³«È¯¤¹¤ëà¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼á¤È¤·¤Æ»ä¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤â¤Ëµ»¤ò³«È¯¤·Áê¼ê¤ò¶ì¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬Àï¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÌÀÆü¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤¬»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½Å¤ß¤ä¸ü¤ß¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È²£¤ËºÂ¤ëàÊý½®¤ÎÅ·ºÍá¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë´ÝÆ£¤Ï¡Ö¶¯¤¤¥ª¡¼¥é¤òÎÙ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇÌÀÆü¡¢Àï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ìÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¡ÖÌÀÆü»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë·ë¹½Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤òàÆüËÜ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¹¤á¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤òµ±¤Êü¤Áº£¤â¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤ë£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤È¡¢ÌÀÆü¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÁêÂÐ¤·¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÊÖ¤·¡¢·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£