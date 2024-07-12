iiyama PC購入で最大10万円分相当還元「SUPER SUMMER還元祭」
ユニットコムは7月12日、対象製品の購入で最大10万円分の還元を付与する会員限定施策「SUPER SUMMER還元祭」を開始した。実施期間は7月29日(月)まで。
iiyama PC購入で最大10万円分相当還元「SUPER SUMMER還元祭」
期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで参加できる施策。店舗では当社直営店舗で利用できる「商品券」、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。
「NVIDIA RTX A5500」を搭載した新品デスクトップPC→ 100,000円分相当還元
「GeForce RTX 4090（GeForce RTX 4080 SUPER・GeForce RTX 4080・AMD Radeon RX 7900 XTX・AMD Radeon RX 7800 XT）」を搭載した新品デスクトップPC→ 30,000円分相当還元
「GeForce RTX 4070 SUPER（GeForce RTX 4070）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
「GeForce RTX 4060（GeForce RTX 3060・GeForce GTX 1650）」を搭載した新品デスクトップPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元・「オンボードVGA ＋ インテル Core i3（AMD Ryzen 3）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 4090」を搭載した新品ノートPC→ 20,000円分相当還元
「GeForce RTX 4070」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 4050」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（インテル Core Ultra 5）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
iiyama PC購入で最大10万円分相当還元「SUPER SUMMER還元祭」
期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで参加できる施策。店舗では当社直営店舗で利用できる「商品券」、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元が行われる。
「GeForce RTX 4090（GeForce RTX 4080 SUPER・GeForce RTX 4080・AMD Radeon RX 7900 XTX・AMD Radeon RX 7800 XT）」を搭載した新品デスクトップPC→ 30,000円分相当還元
「GeForce RTX 4070 SUPER（GeForce RTX 4070）」を搭載した新品デスクトップPC→ 10,000円分相当還元
「GeForce RTX 4060（GeForce RTX 3060・GeForce GTX 1650）」を搭載した新品デスクトップPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元・「オンボードVGA ＋ インテル Core i3（AMD Ryzen 3）」を搭載した新品デスクトップPC→ 2,000円分相当還元
「GeForce RTX 4090」を搭載した新品ノートPC→ 20,000円分相当還元
「GeForce RTX 4070」を搭載した新品ノートPC→ 15,000円分相当還元
「GeForce RTX 4050」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i5（インテル Core Ultra 5）」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元
「オンボードVGA ＋ インテル Core i3」を搭載した新品ノートPC→ 5,000円分相当還元