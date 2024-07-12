¡Ø»ÒÇ¤¬¿²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¡Ù¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡íÅ·»È¤¹¤®¤ë»Ñ¡í¤¬1Ëü600ºÆÀ¸¡Ö¤¿¡¡¤Þ¡¡¤é¡¡¤ó️¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤â
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤Æ¤Í¤³channel¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¸å38Æü¤Î»ÒÇ¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦·»ÄïÇ¤¬¡ÖÅ·»È¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°²èºÆÀ¸²ó¿ô¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç1Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤¥¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë°Â¿´¤·¤Æ¿²¤ë»Ñ¤Ï¤Æ¤ó¤·¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¤ï¤ªー¡¢¤«¤ï¤æ¤¤¤Ç¤¹(^^¢ö¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê·»ÄïÇ¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢À¸¸å38ÆüÌÜ¤Î¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤¿¤Á¡£°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¹õÇò¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥È¡×¤¯¤ó¡¢¥µ¥Ð¥È¥é¤Î¡Ö¥½¥é¡×¤¯¤ó·»Äï¤Ç¤¹¡£ÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¹¥´ñ¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
À¸¸å2½µ´Ö¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÈæ¤Ù¤ÆÆ°¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¸å¤íÂ¤Ç¥±¥ê¥±¥ê¤¹¤ëÇ¥¥Ã¥¯¤â³Ð¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤òÃ¡¤¯¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó
¥½¥é¤¯¤ó¤ËÇ¥¥Ã¥¯
¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¦¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
Í·¤ó¤À¸å¤Ï¤´¤Ï¤ó¥¿¥¤¥à
¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¸å¤Ï¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡£¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤â¥½¥é¤¯¤ó¤â¡¢Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤´¤Ï¤ó¤ÎÅÓÃæ¤ÇÍ·¤Ó»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ¥Ñ¥ó¥Á¤·¤¿¤ê¡¢2É¤¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
É¨¤Î¾å¤Ç¤¸¤ã¤ì¹ç¤¦¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
ÄÞ¤È¤®¤Î¾å¤Î¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
¾å¼ê¤ËÌÓÁ¶¤¤¤ò¤¹¤ë¥½¥é¤¯¤ó
Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿
¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó¡£ÌÓÉÛ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤ì¡¢¥´¥í¥´¥í¤ÈÂç¤¤Ê²»¤Ç¹¢¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥é¤¯¤ó¤ÎÊý¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æº£¤Ë¤âÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤ÎÊý¤Ï¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
ÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤Ç¹¢¤òÌÄ¤é¤¹¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
¤½¤ì¤«¤é¥½¥é¤¯¤ó¤ÎÊý¤âÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¡¢2É¤¤ÇÊÕ¤ê¤ò»Ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ø¡£°¦¤é¤·¤¤2É¤¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¡£¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£
Ì²¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿²Íî¤Á¤·¤Á¤ã¤¦2É¤¤Î»ÒÇ¤Ë¤Ï¡ÖÎÉ¤¯¿©¤Ù¤Æ¡¢¤è¤¯¿²¤Æ¤ì¤ÐÂç¤¤¯¤Ê¤ë¿Í´Ö¤âÇ¤Á¤ã¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¢ö¤½¤·¤Æ¥´¥í¥´¥í¡¢¡¢¡¢ÎÉ¤¤¶Á¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë Ç ¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ ¤´ÈÓ¤Î¸å¤Î¤ª´é¥¥ì¥¤¥¥ì¥¤¤â¥¹¥Ã¥«¥ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ Ã¯¤Ë¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤¿¤ó¤À¤¤w¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤Æ¤Í¤³channel¡×¤Ë¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤Ë¤ã¤ó¤³¤¿¤Á¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥È¤¯¤ó¤È¥½¥é¤¯¤ó¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤Æ¤Í¤³channel¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤³¤Ð¤ä¤·¤¤è
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£