サンスター文具から、かどの穴がきれいにそろう、 かど専用1穴パンチ「かどそろ」が登場。

穴を開けたい角から10ミリの位置に、直径6ミリの穴を開けられる穴あけパンチです。

発売日:2024年7月中旬より

価格:825円(税込)

本体サイズ:約W65×H42×D48mm

種類:全2色(ホワイト・ブラック)

販売店舗:全国の文具取扱店・オンラインショップなど

かどの穴をきれいにそろえた位置にパンチすることができます。

しっかりと奥まで本体を差し込み、親指でレバーを押すだけで穴がきれいにそろうため、位置を合わせる調整と時間が不要です。

穴を開けた切れ端は、底面のカバーを開けて取り除くことができます。

本体は手のひらサイズで、持ち運びにも便利。

同じ位置に穴を開けられるので、カードリングなどでまとまっているページを途中から差し込みする際にもきれいに仕上げられます。

お店の小物や単語帳などの勉強道具、ハンドメイドなど様々なシーンで大活躍できるグッズです。

一度にカットできる厚みは、普通紙(64g/m2)は3枚、ラミネートフィルム(100μ)は1枚まで使用可能。

ラインナップは、白と黒の2種類が展開されています。

便利でストレスフリーなステーショナリーです☆

サンスター文具の「かどそろ」は、2024年7月中旬より、全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて発売です☆

