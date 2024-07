Young Coco沖縄初のスペシャルライブ！epica OKINAWA「epica 9th Anniversary」

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ”エピカの9周年パーティーにて、大人気HIP HOPアーティスト、Young Cocoの沖縄初のスペシャルライブが開催決定しました!

epica OKINAWA「epica 9th Anniversary」

日程 :2024年7月14日 日曜日

SP GUEST:Young Coco

時間 :OPEN 9:00PM

千葉雄喜によるバイラルヒット曲“チーム友達”の“Dirty Kansai Remix”にてJin Doggと共にマイクを握り、同曲のYouTube大人気企画、「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスにも参加した大阪のYoung Cocoがエピカ9周年スペシャルイベントに初登場!

・チーム友達(Dirty Kansai Remix) Young Coco & Jin Dogg (Official Music Video)

<Young Coco プロフィール>

兵庫県西宮市出身の弱冠23歳のラッパー。

彼の持つ独自の世界観は、日本国内だけに留まらず、アジアは韓国や中国、台湾、タイそしてアメリカ ヨーロッパなど幅広くその名を知られている。

かつて、海外では主流とされていた音楽配信サイトSound cloudやdatpiffでは自身の作品であるMixtape - Trend Setter Boy[ #TSB ] Vol.1 〜 Vol.3を立て続けにリリースし、国内はもちろん、その才能は海外からも注目を集め、現在も世界の様々な有名アーティストとも交流を深めている。

特に#TSB Vol.3に 収録 されている“Sakkaku”や“Abe$hi”“KONOMAMA”といった自身の代表曲は、 国内外のファン達にとって最も中毒性が高く、まさに錯覚現象を巻き起こし、国内Hip Hopシーンにも大きな影響を与えた。

近年では音楽の枠を越えアートやモデル、そしてファッションアイコンとしても活躍の場を広げている。

2024年の3月には、ファーストアルバム「ALTERED」をリリースし、年内にはアジアツアーを敢行予定。

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

沖縄エピカとは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨され、グローバルな視点でナイトクラブを高田 一司氏がプロデュースしています。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘った制作をしています。

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ エピカ”

世界的トップモデル、有名アーティスト、トップアスリート、芸能人に至るまで来場する大人気店舗。

毎週末は1,000名以上の集客を記録し入場規制にもなるほどの大人気ウィークエンドパーティー。

世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感出来ないものがある。

1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ/ライブスタジオ。

ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Followr

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

