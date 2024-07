DAZN、プレシーズンマッチのライブ配信を発表！　日本代表選手やマンC、チェルシーなどが対象

スポーツ・チャンネル「DAZN(ダゾーン)」は12日、アメリカツアーを行うイングランド・プレミアリーグ所属のマンチェスター・シティやチェルシー、そして日本代表選手が所属するクラブのカードを中心に、欧州サッカーのプレシーズンマッチを複数ライブ配信することを発表した。8月に開幕を迎える2024−25シーズンを前に各クラブは国内外で多くのプレシーズンマッチを予定している。その中から、前田大然や古橋亨梧、旗手怜央らが所属するセルティックや鎌田大地が加入したクリスタル・パレスといった日本代表選手らが所属するクラブに加え、プレミアリーグ史上4連覇を達成したマンチェスター・シティやエンツォ・マレスカ新監督を迎えてチームの立て直しを図るチェルシーなどのプレシーズンマッチがライブ配信されることとなった。

欧州サッカープレシーズンマッチの主な配信スケジュールは以下の通り(配信時間はすべて日本時間)。▼7月16日(火)ウェストハム vs フェレンツヴァーロシュ【キックオフ1:00】▼7月18日(木)ドルトムント vs アウエ【キックオフ1:00】ハーツ(田川亨介、小田裕太郎) vs トッテナム【キックオフ3:00】※日本語実況あり▼7月20日(土)ポルト vs アウストリア・ウィーン【キックオフ2:00】ラピード・ウィーン vs ミラン【キックオフ24:30】▼7月24日(水)マンチェスター・シティ vs セルティック(古橋亨梧、旗手怜央、前田大然、岩田智輝、小林友希)【キックオフ8:30】※日本語実況あり▼7月25日(木)アーセナル(冨安健洋) vs ボーンマス【キックオフ11:30】※日本語実況あり▼7月27日(土)レヴァークーゼン vs エッセン【キックオフ2:00】ハンザ・ロストック vs ラツィオ【キックオフ22:00】ウニオン・ベルリン vs レンジャーズ【キックオフ22:30】エヴァートン vs サルフォード【キックオフ23:00】▼7月28日(日)チェルシー vs セルティック(古橋亨梧、旗手怜央、前田大然、岩田智輝、小林友希) 【キックオフ5:00】※日本語実況ありウルヴァーハンプトン vs ウェストハム【キックオフ8:00】▼8月1日(木)フェイエノールト(上田綺世) vs モナコ(南野拓実)【キックオフ2:30】※日本語実況ありチェルシー vs クラブ・アメリカ【キックオフ8:30】※日本語実況ありクリスタル・パレス(鎌田大地) vs ウルヴァーハンプトン【キックオフ9:00】※日本語実況あり▼8月4日(日)レンヌ vs レアル・ソシエダ(久保建英)【キックオフ2:00】※日本語実況ありマンチェスター・シティ vs チェルシー【キックオフ6:30】※日本語実況ありウェストハム vs クリスタル・パレス(鎌田大地)【キックオフ8:00】※日本語実況あり▼8月10日(土)フライブルク(堂安律) vs フィオレンティーナ【キックオフ22:30】※日本語実況ありエヴァートン vs ローマ【キックオフ23:00】▼8月11日(日・祝)トッテナム vs バイエルン(伊藤洋輝)【キックオフ1:30】※日本語実況ありクリスタル・パレス(鎌田大地) vs ナント【キックオフ23:00】※日本語実況あり