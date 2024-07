タリーズコーヒー×ハリー･ポッター、映画に登場する誕生日ケーキをモチーフにした「エコバッグ」「マグカップ」「コースター」発売

タリーズコーヒージャパンが展開する「タリーズコーヒー」は7月17日、「ハリー・ポッター」とコラボレーションした、エコバッグやマグカップなどのグッズを発売する。

【関連記事】タリーズコーヒー2024夏限定フローズンドリンク・アイス発売、「メロンヨーグルトスワークル」「&TEA ピーチフローズンティー」「T’s メロンメロン」を7月3日から

一部店舗と公式楽天市場店で取り扱う。販売店舗一覧は、コラボの特設サイトから確認できる。

タリーズコーヒーでは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)とのパートナーシップを結んでおり、2021年から「ハリー・ポッター」とのコラボレーションを展開している。

今回のコラボは、7月31日のハリー・ポッターの誕生日にあわせて販売する。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の中で、ハグリッドがハリーに贈った「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」のデザインをモチーフにしたグッズを取りそろえる。友だちや家族へのバースデーギフトにもおすすめだという。

タリーズコーヒー×ハリー・ポッター コラボグッズ2024

【関連記事】ジョナサン×ハローキティ コラボ7月18日開始、ハローキティ50周年記念でコラボメニューや対象メニューでグッズ配布、配膳ロボ「ネコロボ」と「ハローキティ」のコラボデザイン

〈タリーズコーヒー「ハリー・ポッター」コラボグッズ(全3種)概要〉

グッズは全3種類。「ハリー・ポッター バースデーエコバッグ」2,590円、「ハリー・ポッター バースデーマグ」2,530円、「ハリー・ポッター バースデーコースター」950円(各税込)。公式楽天市場店では価格が異なる。また、コラボグッズを購入した人に、オリジナルステッカーをプレゼントする。

◆ハリー・ポッター バースデーエコバッグ(2,590円)

ハリーのバースデーを祝う様子を表現したポーチ付きのエコバッグ。ピンク色を基調に、ハリーのメガネや魔法の杖など、さまざまなイラストをちりばめた可愛らしいデザイン。カラビナも付属しているため、エコバッグをポーチに収納し、普段のバッグに吊るすなど持ち運びにも便利だとしている。エコバッグの大きさは、約縦480mm×横295mm。ポーチは直径約100mm。

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター バースデーエコバッグ」

◆ハリー・ポッター バースデーマグ(2,530円)

丸いフォルムが特徴的なバースデーケーキデザインのマグカップ。実容量300ml。素材は磁器。

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター バースデーマグ」

【関連記事】スタバ 新作グッズ、アルパカを描いたステンレスボトルやマグカップなど7月10日発売/スターバックスコーヒージャパン

◆ハリー・ポッター バースデーコースター(950円)

作品に登場する「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」をそのまま小さくしたようなラバーコースター。ハグリッドが作ったケーキの文字や、崩れてしまいそうな様子を再現している。コースターの大きさは直径約100mm。

タリーズコーヒー「ハリー・ポッター バースデーコースター」

〈ステッカー配布キャンペーン/タリーズコーヒー×ハリー・ポッター〉

コラボグッズの新商品3種類の発売にあわせ、「バースデーステッカープレゼントキャンペーン」も実施する。

一部店舗と公式楽天市場店で、ハリー・ポッターコラボ商品を購入した人に「バースデーステッカー」1枚を配布するキャンペーン。ステッカーは無くなり次第終了となる。

タリーズコーヒー×ハリー・ポッター「バースデーステッカー」

■タリーズコーヒー×ハリー・ポッター 特設サイト(販売店舗一覧)

クレジット表記=WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™

Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s24)