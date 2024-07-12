¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡×¡È´ð»³°Ë¿¥¡ÉÂìÂô¥«¥ì¥ó¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤¬ÏÃÂê¤Ë ¡Ö²ÈÂ²¤¬Á´°÷¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÉã¿Æ¤Ï¤È¤ó¤À¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×
¡¡¾¾²¬çýÍ¥¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢Âî±Û¤·¤¿ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¶ì¼ê¤Ê¡È3¿Í¤Î½÷¥®¡¼¥¯¡É¡Ê¡á¸¤¤¥ª¥¿¥¯¡Ë¤¬¡¢½µËö¤Î°æ¸ÍÃ¼²ñµÄ¤Ç»ö·ï²ò·è¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£
¡¡¾®Ä»Í·¡Ê¤¿¤«¤Ê¤·¡Ë½ð¤Î´ÉÆâ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤ÏÆ»Ï©ÏÆ¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÈï³²¼Ô¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤òÅð¤ó¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶âÍËÆü¡¢À¾¾òÍ£¡Ê¾¾²¬¡Ë¤ÏÊÝ´ÉÁÒ¸Ë¤Ç¾ÚµòÊª·ï¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿Ãª¤Ë½Ð½êÉÔÌÀ¤Î¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Ãª¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤À¾¾ò¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ò½èÊ¬¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¿ùÅÄæÆ¡ÊÀôß·Í´´õ¡Ë¤Ï½ð¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ°ä¼ºÊª¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îµï¼ò²°¤Ç¡¢À¾¾ò¤ÈµÈÎÉ¤Þ¤¹Èþ¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¡¢´ð»³°Ë¿¥¡ÊÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ë¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£À¾¾ò¤ÏÎÙ¤Ë½»¤à¥¤¥±¥á¥ó¡¦°ÂÃ£½çÊ¿¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤«¤é¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÃÇ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿©¤¤²¼¤¬¤ë°ÂÃ£¤Ëº¬Éé¤±¤·¡¢ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡·îÍËÆü¡¢¾®Ä»Í·½ð¤Ë¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬2¿Í¤â¸½¤ì¤¿¡£1¿Í¤ÏÏ·ÉØ¿Í¡¦¾®Ì«É´¹ç»Ò¡ÊÇßÂô¾»Âå¡Ë¡£Èà½÷¤Ï50Ç¯Á°¤Ë½éÎø¤ÎÈà¤ÈÊÌ¤ì¤¿ºÝ¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤â¤¦1¿Í¤Ï¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ê¼ã¼Ô¡¦¼ãÎÓÎÉÂÀ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¡£Èà¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë²¸¿Í¤¬¥¯¥Þ¤òÂ£¤Ã¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦2¿Í¤ò¸«¤Æº¤ÏÇ¤¹¤ëÀ¾¾ò¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍ¤Íî¤È¤·»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÜÂôÄ¾¼ù¡ÊÃæÂ¼Áó¡Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡Ä!?
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤ë¤ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¾Ð¤¨¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡£ÌÚÍË¤Ëµ¤³Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ïµ®½Å¤À¡×¡Ö·ÐÍý²Ý¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬·º»ö¤µ¤ó¤ò¤·¤Ð¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Íè½µ¤â³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬ÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ë¡£¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤âÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¡Ø¥®¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢BUDDiiS¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤¤Ä¤«ËÜ¿Í¤â½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¹Èþ¤ÈÌ¼¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢°Ë¿¥¤ÎÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÎÌ¼¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥ì¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤¬Á´°÷¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¥«¥ì¥ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÄÌÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤ó¤À¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¤À¤Ê¡×¡Ö¤ß¤Ê¼Â&¥«¥ì¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤Î²ó¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È»ö¾ð¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£