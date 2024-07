新天地移籍の鎌田大地や伊藤洋輝らに上田綺世vs南野拓実も！「DAZN」が日本人所属クラブを中心にプレシーズンマッチをライブ配信

「DAZN(ダゾーン)」が、今夏のプレシーズンマッチのライブ配信を発表した。日本人選手が所属するクラブなど、多数の試合が配信される。現在はユーロ2024、コパ・アメリカ2024が開催中。この後にはパリ・オリンピックも開催される一方で、各クラブはすでに2024-25シーズンに向けて始動し始めている。すでにプレシーズンマッチを行っているチームもある中、「DAZN」が多くのプレシーズンマッチを放送。一部試合は日本語実況付きで配信される。

日本人選手では、日本代表MF鎌田大地がラツィオからクリスタル・パレスに移籍した他、日本代表DF伊藤洋輝はシュツットガルトからバイエルンへと移籍。その他にも、Jリーグからヨーロッパへ渡っている選手も多い。「DAZN」では、プレミアリーグのチームを中心にプレシーズンマッチを放送。新戦力のフィット具合を含めて、要チェックだ。■欧州サッカープレシーズンマッチ主な配信スケジュール※日本語実況あり7月15日(月)《25:00》ウェストハム vs フェレンツヴァーロシュ7月17日(水)《25:00》ドルトムント vs エルツゲ・ビルゲ・アウエ《27:00》ハート・オブ・ミドロシアン(田川亨介、小田裕太郎) vs トッテナム※7月19日(金)《26:00》ポルト vs オーストリア・ウィーン7月20日(土)ラピド・ウィーン vs ミラン7月24日(水)《8:30》マンチェスター・シティ vs セルティック(古橋亨梧、旗手怜央、前田大然、岩田智輝、小林友希)※7月25日(木)《11:30》アーセナル(冨安健洋) vs ボーンマス※7月26日(金)《26:00》レバークーゼン vs エッセン7月27日(土)《22:00》ハンザ・ロストック vs ラツィオ《22:30》ウニオン・ベルリン vs レンジャーズ《23:00》エバートン vs サルフォード《29:00》チェルシー vs セルティック(古橋亨梧、旗手怜央、前田大然、岩田智輝、小林友希)※7月28日(日)《8:00》ウォルバーハンプトン vs ウェストハム7月31日(水)《26:30》フェイエノールト(上田綺世) vs モナコ(南野拓実)※8月1日(木)《8:30》チェルシー vs クラブ・アメリカ※《9:00》クリスタル・パレス(鎌田大地) vs ウォルバーハンプトン※8月3日(土)《26:00》スタッド・レンヌ vs レアル・ソシエダ(久保建英)※8月4日(日)《6:30》マンチェスター・シティ vs チェルシー※《8:00》ウェストハム vs クリスタル・パレス(鎌田大地)※8月10日(土)《22:30》フライブルク(堂安律) vs フィオレンティーナ※《23:00》エバートン vs ローマ《25:30》トッテナム vs バイエルン(伊藤洋輝)※8月11日(日・祝)《23:00》クリスタル・パレス(鎌田大地) vs ナント※