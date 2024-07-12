ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼üâ¶¶Ä¾Ìé¤¬¡È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó²½¡É¤¬¿Ê¤à¾ÅÆî¤Çµ±¤¤òÁý¤¹ÍýÍ³¡Ö¥Ñ¥¹¤ÏÁ´ÉôÀ®¸ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç...¡×
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¡È¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó²½¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤¬J£±Âè17Àá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç¼éÈ÷¤ÎÍ×¤òÃ´¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ù¥í¤ÎÂåÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤ä¥¢¥ó¥«¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¡¼¥×ÎÏ¤äÅ¸³«ÎÏ¤ËÆÃÄ¹¤ò»ý¤ÄÎëÌÚ½ß¤¬¥ê¥Ù¥í¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤¬³èÀ²½¤·¤¿¡£Ãæ±û¤ÇÇØÈÖ¹æ30¤¬Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î½Û´Ä¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý²Ã¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ç12ÂÐ£³¤ÈÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡18Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢19Àá¤ÎFCÅìµþÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤â·ë²Ì¤ÏÈ¼¤ï¤º¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬É½¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡20Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢21Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê£³¡Ý£²¡Ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤¬·ë¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢£´Æü¸å¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£³²óÀï¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀï½Ñ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¸ø¼°Àï£²Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¡È¾ÅÆî¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ª¡ÊPart£±¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Çµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÎëÌÚ½ß°Ê³°¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ë´ØÀ¾Âç³Ø¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿DF郄¶¶Ä¾Ìé¤À¡£
¡¡郄¶¶¤ÏÀè½Ò¤Î¥²¡¼¥à¡ÊGÂçºåÀï¡ÁÅìµþVÀï¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¾¸Å²°Àï¤È±ºÏÂÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤¿Áê¼ê¤òÀ£Á°¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¤ê¡¢µ¡¤ò¸«¤ÆÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤âÆÀ°Õ¤ÊÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¾ÅÆî²ÃÆþ¸å¡¢¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿±ºÏÂÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢郄¶¶¤¬¹¶·âÌÌ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Ä¼«¿®¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¤ÏÁ´ÉôÀ®¸ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤òÇí¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹»Ñ¤Ï¡¢16Ç¯¡Á19Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤ËºßÀÒ¤·¤¿»³º¬»ëÍè¡Ê¸½¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤¹郄¶¶¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶á¤¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡ÊÎëÌÚ¡ËÍºÅÍ·¯¤ä¡Ê¥¥à¡¦¡Ë¥ß¥ó¥Æ¤µ¤ó¤â¡ØÄ¾Ìé¤Î´¶³Ð¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¡¢ÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¶·âÌÌ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤âµþÅÔÀï¤ÇÉüµ¢¡£21ºÐ¤ÎÎëÌÚ½ß¤È23ºÐ¤Î郄¶¶¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«¤é¤ÎÉð´ï¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¶õ¤¤¤¿¼«¿Ø¤ÎÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï30ºÐ¤Î¼ç¾¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Êä´°À¤ËÍ¥¤ì¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î½ÐÍè¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡»³¸ýÃÒ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¡¹¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ²½¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤¬J£±Âè17Àá¤Î¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç¼éÈ÷¤ÎÍ×¤òÃ´¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¡£¥ê¥Ù¥í¤ÎÂåÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¡Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¤ä¥¢¥ó¥«¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡18Àá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢19Àá¤ÎFCÅìµþÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤â·ë²Ì¤ÏÈ¼¤ï¤º¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤òÇí¤¬¤·¤Ê¤¬¤é·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬É½¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡20Àá¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¡¢21Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Àá¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¡Ê£³¡Ý£²¡Ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤¬·ë¼Â¡£¤Þ¤¿¡¢£´Æü¸å¤ÎÅ·¹ÄÇÕ£³²óÀï¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀï½Ñ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨½é¤Î¸ø¼°Àï£²Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¡È¾ÅÆî¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡ÉºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡ª¡ÊPart£±¡Ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤Çµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬ÎëÌÚ½ß°Ê³°¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ë´ØÀ¾Âç³Ø¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿DF郄¶¶Ä¾Ìé¤À¡£
¡¡郄¶¶¤ÏÀè½Ò¤Î¥²¡¼¥à¡ÊGÂçºåÀï¡ÁÅìµþVÀï¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢Ì¾¸Å²°Àï¤È±ºÏÂÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥×¥ì¥¹¤ËÍè¤¿Áê¼ê¤òÀ£Á°¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¤ê¡¢µ¡¤ò¸«¤ÆÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤òÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤âÆÀ°Õ¤ÊÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¾ÅÆî²ÃÆþ¸å¡¢¼«¿È¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤¿±ºÏÂÀï¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¤¥É¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¤ÎÀµ³Î¤Ê¥Ñ¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¿§¤ÎÆ¯¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢郄¶¶¤¬¹¶·âÌÌ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë»ý¤Ä¼«¿®¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¤ÏÁ´ÉôÀ®¸ù¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡±¦¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÇÁê¼ê¤òÇí¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹»Ñ¤Ï¡¢16Ç¯¡Á19Ç¯¤Ë¾ÅÆî¤ËºßÀÒ¤·¤¿»³º¬»ëÍè¡Ê¸½¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤µ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Ê¤¹郄¶¶¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÆÃ°Û¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¶á¤¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡ÊÎëÌÚ¡ËÍºÅÍ·¯¤ä¡Ê¥¥à¡¦¡Ë¥ß¥ó¥Æ¤µ¤ó¤â¡ØÄ¾Ìé¤Î´¶³Ð¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Í³¤Ë¡¢ÎÉ¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¶·âÌÌ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤«¤Ê¤È¡×
¡¡Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤âµþÅÔÀï¤ÇÉüµ¢¡£21ºÐ¤ÎÎëÌÚ½ß¤È23ºÐ¤Î郄¶¶¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«¤é¤ÎÉð´ï¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢¶õ¤¤¤¿¼«¿Ø¤ÎÇØ¸å¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï30ºÐ¤Î¼ç¾¤¬¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Êä´°À¤ËÍ¥¤ì¤¿£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î½ÐÍè¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë