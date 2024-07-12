「にじさんじ VOLTACTION 2nd Anniversary フェア」が全国アニメイト店舗にて7月16日から開催
開催期間：7月16日～8月11日まで
アニメイトは、イベント「にじさんじ VOLTACTION 2nd Anniversary フェア」を7月16日より開催する。開催期間は8月11日まで。
本イベントでは、VTuberプロジェクト「にじさんじ」の風楽奏斗さん、渡会雲雀さん、四季凪アキラさん、セラフ・ダズルガーデンさんの人によるVTuberユニット「VOLTACTION」の2周年を記念したグッズが販売される。
グッズラインナップには撮りおろしビジュアルを使用したグリッターアクリルブロックやランダムチェキ風カードなどが登場。
また、期間中「にじさんじ」、「NIJISANJI EN」関連グッズ・グラッテコラボ飲食を2,200円（税込）購入毎に特典として「ミニビジュアルカード（全4種）」が1枚もらえる。
□「にじさんじ VOLTACTION 2nd Anniversary フェア」ページ
「にじさんじ VOLTACTION 2nd Anniversary フェア」商品情報
グリッターアクリルブロック
7月16日 発売予定
価格：各3,000円
種類：4種（風楽奏斗／渡会雲雀／四季凪アキラ／セラフ・ダズルガーデン）
マスコットチャーム
7月16日 発売予定
価格：各2,000円
種類：4種（風楽奏斗／渡会雲雀／四季凪アキラ／セラフ・ダズルガーデン）
アクリルスタンド
7月16日 発売予定
価格：各1,800円
種類：4種（風楽奏斗／渡会雲雀／四季凪アキラ／セラフ・ダズルガーデン）
クリアファイル＆証明写真風カード
7月16日 発売予定
価格：各1,800円
種類：3種（風楽奏斗＆四季凪アキラ／渡会雲雀＆セラフ・ダズルガーデン／集合）
ランダムチェキ風カード
7月16日 発売予定
価格：350円
種類：全9種
ランダム箔押し缶バッジ
7月16日 発売予定
価格：650円
種類：全8種
フェア特典：ミニビジュアルカード（全4種）
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