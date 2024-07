すかいらーくレストランツが運営するファミリーレストラン「ジョナサン」にて、オリジナルグッズがもらえる「ハローキティ50周年記念コラボ」を開催!

期間中は、オリジナルグッズ付きコラボメニューが登場します。

対象メニューを注文すると、「ネコロボ&ハローキティ」のオリジナルグッズがランダムでもらえます☆

ジョナサン「ハローキティ50周年記念コラボ」メニュー

開催期間:2024年7月18日(木)〜8月18日(日)

※販売期間は予定。なくなり次第終了となります

※販売時間は10:30〜となります

開催店舗:全国のガスト・バーミヤン・ジョナサン店舗

※店内飲食限定。テイクアウト・宅配は、対象外となります

実施店舗:ジョナサン全店

ファミリーレストラン「ジョナサン」にて、オリジナルグッズがもらえる「ハローキティ50周年記念コラボ」を開催!

期間中は、オリジナルグッズ付きコラボメニューが登場します。

オリジナルラバーコースターチャーム付きのコラボスイーツメニュー全2種と、オリジナルミニクリアポーチ付きのメニュー全9種を展開。

さらに、対象メニューを食べて当たるレシートキャンペーンも同時開催されます☆

オリジナルラバーコースターチャーム付き コラボメニュー

種類:全2種

コラボ限定スイーツに、フレッシュ桃の「かき氷」と「ゼリーソフト」の2種がラインナップ。

「ネコロボ&ハローキティ」のマジパン製プレート付きのキュートなスイーツです。

ハローキティ 桃のかき氷(ラバーコースター付き)

価格:1,099円(税込)

ふわふわに削った純氷のかき氷に国産桃のシロップと練乳みるくクリームをかけ、フレッシュな桃のカットをのせた特製かき氷。

暑い日のおやつタイムにもさっぱりと食べられます。

ハローキティ 桃のゼリーソフト(ラバーコースター付き)

価格:769円(税込)

桃の果汁入りゼリーに北海道産乳原料を使用したソフトクリームをのせた「ハローキティ 桃のゼリーソフト」

甘〜いフレッシュな桃を合わせた、サイズもかわいい「ハローキティ」デザートです。

対象グッズ:オリジナルラバーコースターチャーム(全5種)

「ネコロボ&ハローキティ」のコラボデザインのオリジナルグッズ。

コースターとチャームの“2way”アイテムとして幅広く使えます。

種類は全部で5種類、どの柄が当たるかはお楽しみです!

※なくなり次第終了となります

※ラバーコースターチャームの種類は選べません

※ラバーコースターチャームは、全店で18,000個用意してあります

オリジナルミニクリアポーチ付き 対象メニュー例(全9種)

対象メニューを注文するとオリジナルミニクリアポーチがもらえます。

「若鶏のグリル トマトソース」など、全部で9種類が展開されます。

若鶏のグリル トマトソース(クリアポーチ付き)

価格:1,099円(税込)

香ばしく焼いた若鶏に甘味と酸味のバランスのよい特製トマトソースが食欲をそそります。

トマトのさっぱりとしたソースでさっぱりと食べられる一品です。

盛岡冷麺(白)&選べるちいさなごはんセット(クリアポーチ付き)

価格:1,429円(税込)

ひんやりと口の中から涼しくしてくれる夏にぴったりのメニュー。

ちいさなごはんもついているのでお腹いっぱいに満たされること間違いなしです。

対象グッズ:オリジナルミニクリアポーチ(全3種)

ジョナサンでしか入手できないオリジナルグッズ。

小物を持ち運ぶのにぴったりな、かわいらしいコラボアートを使ったグッズです。

※なくなり次第終了となります

※ミニクリアポーチの種類は選べません

※ミニクリアポーチは、全店で24,000個用意してあります

対象メニューを食べて当たる!レシート応募キャンペーン

応募期間:2024年7月18日(木)〜8月18日(日)

実施店舗:ジョナサン全店

応募方法:

対象コラボメニューを含む税込1,000円以上のレシートで専用サイトから応募すると、抽選で135名様にオリジナルグッズが当たります

対象商品・当選人数:

【A賞】ジャンボぬいぐるみ・5名

【B賞】ぬいぐるみキーホルダー・30名

【Wチャンス】スマホステッカー・100名

対象コラボメニューを含む税込1,000円以上のレシートで応募できるプレゼントキャンペーン。

専用サイトから応募すると、抽選で135名様にオリジナルグッズが当たります。

「ネコロボ&ハローキティ」のコラボデザインのオリジナルグッズがもらえるキャンペーン。

ジョナサンの「ハローキティ50周年記念コラボ」は、2024年7月18日(木)から開催されます☆

