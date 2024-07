イオンが展開する「モーリーファンタジー」や「PALO」に、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の限定プライズが登場!

夏の外遊びにぴったりな「メガミニオン」たちの水鉄砲リュックやサッカーボールなど、4グッズ全10種類ラインナップされます☆

イオン モーリーファンタジー・PALO 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』限定プライズ

展開期間:2024年7月19日(金) 〜 無くなり次第終了

景品:怪盗グルーのミニオン超変身「プラチナムザッカ水鉄砲リュック 全1種」、「プラチナムザッカサッカーボール 全2種」、「プレミアム保冷バッグ 全1種」、「リストウォッチ 全5種」

店舗:モーリーファンタジー、モーリーファンタジーf、PALO、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、クレーン横丁、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』限定プライズゲーム用景品4種が、映画公開と同日の2024年7月19日より順次登場!

「メガミニオン」たちがデザインされた「プラチナムザッカ水鉄砲リュック」や、スーツやオーバーオール姿の「ミニオン」がデザインされた「プラチナムザッカサッカーボール」が展開されます。

ほかにも「怪盗グルー」「グルーJr.」「ミニオン」たちのイラストが描かれた大容量の「プレミアム保冷バッグ」に、「メガジェリー」「メガデイブ」「メガガス」「メガメル」「メガティム」のラバー素材のマスコットが付いた「リストウォッチ」の4グッズ全10種類がラインナップ。

夏の“外遊び”をいっぱい楽しめるプライズばかりです☆

また、映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の対象景品が展開されたプライズ用景品に500円投入するごとに、「オリジナルホログラムステッカー」(全5種類+α)のうち1枚がプレゼントされます。

怪盗グルーのミニオン超変身 プラチナムザッカ水鉄砲リュック 全1種

水鉄砲リュック部分サイズ:たて約26cm×よこ約24cm×奥行約5cm

「メガジェリー」「メガデイブ」「メガティム」「メガメル」「メガガス」のイラストが描かれた水鉄砲リュック。

スクエアリュック型のタンクに水をためて水遊びができます。

怪盗グルーのミニオン超変身 プラチナムザッカサッカーボール 全2種

サイズ:直径約21cm

スーツとオーバーオール姿の「ミニオン」たちがデザインされたサッカーボール。

クールなブルーと、ポップなイエローの2種類が展開されます。

怪盗グルーのミニオン超変身 プレミアム保冷バッグ 全2種

サイズ:たて約35cm×よこ約53cm×奥行約20cm

「怪盗グルー」や「グルーJr.」「ミニオン」たちのイラストが描かれたアウトドアにぴったりな大容量の保冷バッグ。

おしゃれなデザインが目を引くレッドとブルーの全2種類が登場します。

怪盗グルーのミニオン超変身 リストウォッチ 全5種

サイズ:たて約22cm×よこ約5.5cm×厚み約1.5cm

「メガジェリー」「メガデイブ」「メガガス」「メガメル」「メガティム」のラバー素材のマスコット付きのシリコン製のリストウォッチ。

「メガミニオン」たちのマスコットがついたふたを開くと、ブルーの文字盤に表示されたデジタル時計が現れます。

対象景品に500円投入すると、メガミニオンたちの限定「オリジナルホログラムステッカー」をプレゼント!

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の対象景品が展開された「イオンファンタジー」のアミューズメント施設のプライズゲーム用景品に500円を投入する毎に、「オリジナルホログラムステッカー」(全5種類+α)の中からランダムで1枚プレゼント!

「メガジェリー」「メガデイブ」「メガガス」「メガメル」「メガティム」のイラストが描かれた、限定デザインです。

劇場公開と同日から展開される映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の夏を楽しむプライズグッズ!

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の限定プライズは、2024年7月19日(金)よりモーリーファンタジー・PALOにて順次展開されます。

”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 ”超最強”姿のメガミニオンたちが大活躍!イルミネーション映画『怪盗グルーのミニオン超変身』 続きを見る

※画像はイメージです

※一部取扱いの無い店舗があります

※展開日・展開店舗は予告無く変更する場合があります

※景品は数に限りがあります。在庫数等、詳しくは店舗へお問い合わせください

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合があります

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 水鉄砲リュックやサッカーボール!イオン モーリーファンタジー・PALO 映画『怪盗グルーのミニオン超変身』限定プライズ appeared first on Dtimes.