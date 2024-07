結成25周年イヤーの コブクロ が、3年ぶり通算11枚目のオリジナルアルバム『QUARTER CENTURY』を9月4日にリリースすることが決定し、ジャケット写真と新アーティスト写真が公開された。タイトル『QUARTER CENTURY』には、昨年9月8日に結成25周年を迎えた コブクロ が、“四半世紀活動してきた集大成”という意味が込められている。アルバムリード曲となる、25th Anniversary Song「RAISE THE ANCHOR」(レイズ ジ アンカー)は、“碇を上げろ”という意味。船出をイメージした楽曲で、初めて2人が一緒に路上ライブで歌った日から今日までの道のりを、大海原に出た航海に例えている。これまでに経験したことや出会い、感謝、これから進んでいく未来への決意が込められた力強い楽曲となっている。

アルバムのアートワークは、リード曲のコンセプトから海やコンテナ船をモチーフに。ジャケット写真もそのイメージに合わせたものとなっている。収録曲は全12曲。大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」、ドラマ主題歌「エンベロープ」などのヒット曲に加え、2022年の全国ツアーで初披露されていた「Mr.GLORY」「雨粒と花火」「足跡」の初音源化、ライブで披露し好評を得たリアレンジ楽曲から「ベテルギウス- Over the GLORY DAYS -」、インディーズから歌い続けている「Moon Light Party!!」を新たにレコーディングした。さらに、リード曲「RAISE THE ANCHOR」を含む完全新曲3曲と、布袋寅泰とのコラボレーション楽曲「Soul to Soul(布袋寅泰 feat. コブクロ )」が盛り込まれる。初回限定盤には、4月27日に大阪のライブハウスumeda TRADで開催された『ALL SEASONS BEST』発売を記念した1夜限りの「超プレミアムLIVE」全9曲のライブ映像とドキュメンタリー映像が収録される。ファンサイト会員限定盤は、小渕健太郎と黒田俊介のアクリルスタンド付き豪華BOX仕様。特典CDは、約25年前の1999年4月にKBS京都にて収録した秘蔵音源が初CD化される。インディーズ時代の未音源化楽曲「涙雨」「日本列島観察日記」がついに初収録。過去既存曲をアコギ1本で弾き語るレア音源全11曲が収められる。特典グッズとして折り畳みコンテナボックスが付属するファンサイト会員限定盤は、ワーナーミュージック・ストアで、今月29日まで予約受付中。 コブクロ は今作を携え、8月10日から全国ツアー『KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 “QUARTER CENTURY”』を開催する。 コブクロ 11thアルバム『QUARTER CENTURY』収録内容▼CD(3形態共通)01. RAISE THE ANCHOR02. エンベロープ03. Mr.GLORY04. Soul to Soul(布袋寅泰 feat. コブクロ 05. Blame It On The Love Song06. 雨07. 足跡08. ベテルギウス- Over the GLORY DAYS -09. 雨粒と花火10. Moon Light Party!!11. Days12. この地球(ほし)の続きを▼DVD(初回限定盤のみ収録)・『ALL SEASONS BEST” Premium LIVE at umeda TRAD 2024.4.27』01. オープニング02. Bye Bye Oh! Dear My Lover03. 轍 -わだち-04. ストリートのテーマ05. MC06. LOVE07. 桜08. MC09. Flag10. MC11. Moon Light Party!!12. 神風13. アンコールMC14. RAISE THE ANCHOR15. エンディング▼特典CD(ファンサイト会員限定盤のみ)・秘蔵デモテープ Recorded at KBS京都 1999.0401. 赤い糸02. 夢唄03. 君といたいのに04. 坂道05. 涙雨06. ボクノイバショ07. ストリートのテーマ08. 忘れな傘09. 桜10. 日本列島観察日記11. 虹の真下協力:KBS京都ラジオ/録音:KBS京都ラジオスタジオ■『KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 "QUARTER CENTURY"』8月10日(土):群馬・高崎芸術劇場 大劇場8月11日(日・祝):群馬・高崎芸術劇場 大劇場8月16日(金):広島・上野学園ホール8月17日(土):広島・上野学園ホール8月23日(金):東京・東京ガーデンシアター(有明)8月30日(金):愛媛・松山市民会館8月31日(土):香川・レクザムホール(香川県県民ホール)9月6日(金):宮崎・宮崎市民文化ホール9月7日(土):宮崎・宮崎市民文化ホール9月14日(土): 石川・本多の森 北電ホール9月15日(日):福井・フェニックス・プラザ エルピス 大ホール9月22日(日・祝):福岡・福岡サンパレス9月23日(月・祝):福岡・福岡サンパレス9月28日(土):愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール9月29日(日):愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール10月5日(土):宮城・仙台サンプラザホール10月6日(日):宮城・仙台サンプラザホール10月13日(日):北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru10月14日(月・祝):北海道・札幌文化芸術劇場hitaru10月19日(土):神奈川・ぴあアリーナMM10月20日(日):神奈川・ぴあアリーナMM11月9日(土):大阪・Asue アリーナ大阪11月10日(日):大阪・Asue アリーナ大阪