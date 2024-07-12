¡Ö¤â¤¦·ãÄË¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×Æ®ÉÂ¤ò·Ð¤Æ3ËÜÂ¤Ë¡Ä°¦Ç¤«¤é³Ø¤ó¤À¡ÈÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¡É
¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£ËöÌ¼¤Ï¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¿§¹ç¤¤¤ä´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝ¸îÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¡ÄÇÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿
¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡ÊDonDonDon413¡Ë¤Ï¡¢3ËÜÂ¤ÇÀ¸¤¤ë°¦Ç¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤òÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¶»¹ÐÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶»Á£¤È¤¤¤¦Â¡´ï¤¬¼ðáç²½¤¹¤ë¡Ö¶»Á£¼ð¡×¤ò´µ¤¤¡¢°ì»þ¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢Ì¿¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
¸ø±à¤ÇËöÌ¼¤µ¤ó¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î
2004Ç¯4·î12Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎËöÌ¼¤µ¤ó¤Ï¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÂçÀª¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤Ê¤¼¤«Ì¼¤µ¤ó¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤º¡¢¼«Âð¤Þ¤ÇÃå¤¤¤Æ¤¤¿¡£
»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÌÂ»ÒÇ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÃÍ¤Ç¤¢¤ë¸¼´Ø¥É¥¢¤Î³°Â¦¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¸¼´Ø¥Õ¡¼¥É¡×¤Ë¡¢ÌÓÉÛ¤òÆþ¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¡£¿©¤ÙÊª¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þÊÝ¸î¡£
¡Ö»ä¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿º¢¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¤ò½¦¤Ã¤¿¤Î¤âÆ±¤¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì©¤«¤Ë±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÇÍÑ¥È¥¤¥ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª·Þ¤¨¸å¡¢¤¹¤°¤ËÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£²¼Î¡¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢À¸¸å4¥«·î¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¡Á3¥«·î¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÇ¤ò»ô¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤ÇÎ¤¿ÆÊç½¸¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶°ú¤ÅÏ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÁ´¤Æ¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÀµ¼°¤Ë²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Î¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ï²¿ÅÙ¤â¾Ð´é¤òÌã¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸Æ¤ó¤Ç½¸¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿°¦Ç¤¬¡Ö¶»Á£¼ð¡×¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¡Ä
²º¤ä¤«¤ÊÇ¥é¥¤¥Õ¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬9ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»õÆù±ê¤Ç¾å¤Î¸¤»õ¤ò2ËÜ¤È¤âÈ´»õ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÂµ¤ÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢9ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Î10·î¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ä¸ÆµÛ¤¬ÁÆ¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤À¡£
¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¶»¹ÐÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¶»Á£¤È¤¤¤¦Â¡´ï¤¬¼ðáç²½¤¹¤ë¡Ö¶»Á£¼ð¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ê½Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê4Æü´Ö¤ÇÂà±¡¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ìÀò¤¬Èô¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢±¦Á°Â¤ÏËãáã¤¬¸«¤é¤ì¡¢²õ»à¡£
¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¶»¿å¤òÈ´¤¯´É¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤º¡¢Á´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ô¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï2.4Ô¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢1¥«·î¤â¤Î·îÆü¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
Âà±¡¸å¤Ï¡¢¶¯À©µë±Â¡£±¦Á°Â¤Ë¤Ç¤¤¿êóáì¡Ê¤¸¤ç¤¯¤½¤¦¡Ë¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¡¢½ý¸ý¤«¤é¤Î´¶À÷¾É¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï5¥«·î´Ö¡¢»Å»ö¤ÎµÙ¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ½µ¤Ë2²óÄÌ±¡¤·¤¿¡£
¡ÖÉÂ±¡Â¦¤«¤é¤Ï¶»Á£¼ð¤Î¼ê½Ñ¤ÇÍ½¸å¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢3Ô¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤ÈÃÇµÓ¼ê½Ñ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¿²¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¥È¥¤¥ì¤òÃÊº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¡£²ÈÂ²¤ÏÁ´°÷¤¬Î±¼é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
²õ»à¤·¤¿±¦Á°µÓ¤òÀÚÃÇ
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬È¾Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤¤¿º¢¡¢²õ»à¤·¤¿±¦Á°Â¤ÎÉª¤«¤éÀè¤¬¤È¤ì¤¿¡£GWÃæ¤Ç¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢µÞî±¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢½ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´¶À÷¾É¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ê¾É¤¬¹ü¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¹ü¿ñ±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉª¤«¤éÀè¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÎÆù¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ãÄË¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯Â¤ò¼è¤ê¡¢ÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¼õ¤±¤¿ÃÇµÓ¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï3ËÜÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢QOL¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÄË¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¹¥¤¤ÊÂÎÀª¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¡ÖÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ²ÈÂ²¤Ï´ò¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÇÛÎ¸¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¡£Å¾¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Æùµå¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÓ¤òÄæ¤ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤òÇã¤¤¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤¿¡£
²¹¤«¤¤ÇÛÎ¸¤ò¼õ¤±¤¿¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï3ËÜÂ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÁá¤¯Áö¤ê¡¢¹â¤¤¾ì½ê¤Ø¤â¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢»Ä¤Ã¤¿º¸Á°Â1ËÜ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¼¤ê¤ë»þ¤Ï¹²¤Æ¤Æ²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤È¤â¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¡£²ÈÂ²¤Ï²óÉü¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÂµ¤È¯¸«¤«¤é¡¢8¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥ã¥óÀ¸¤òëð²Î¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤â¼è¤êÌá¤·¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ç¤¢¤ëËöÌ¼¤µ¤ó¤Ë·ö²Þ¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤â¡£
¡ÖÌ¼¤â¤ª¤Á¤ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤ÎÉô²°¤«¤é¡Ø½õ¤±¤Æ¡¼¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¡Ø¤³¤é¤Ã¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤ÇÌÄ¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ËöÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁêËÀ¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦³Ú¤·¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯4ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¤«¤éÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë