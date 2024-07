バンダイが展開するガシャポンに、アニメ『ハイキュー!!』とサンリオキャラクターズのスペシャルコラボイラストを使用した「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」が登場!

背景付きアクリルスタンド8種とカニカン付きアクリルチャーム8種の全16種がラインナップされます☆

バンダイ ガシャポン「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」

価格:1回 400円(税込)

発売⽇:2024年7⽉第2週より順次

対象年齢:15才以上

サイズ:アクリルスタンド 全高約50mm、アクリルチャーム 横約50mm

種類数:全16種

販売店舗:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズ

アニメ『ハイキュー!!』とサンリオキャラクターズのスペシャルコラボイラストを使用した「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」が新登場!

「日向翔陽・ポチャッコ」「影山飛雄・バッドばつ丸」「月島蛍・マイメロディ」「山口忠・けろけろけろっぴ」「孤爪研磨・ポムポムプリン」「黒尾鉄朗・ハローキティ」「夜久衛輔・コロコロクリリン」「灰羽リエーフ・ウサハナ」デザインが用意されています。

背景付きアクリルスタンド8種と、カニカン付きアクリルチャーム8種の全16種がラインナップされた「あそーと」仕様のグッズです。

お店でのお買い物を楽しんでいるかわいいデザイン。

アクリルスタンドは背景付きで、キャラクターと背景を立体的に飾ることが可能です。

アクリルチャームはカニカンが付属されており、横に繋げていくとガーランド風に飾ることができる、集めて楽しい仕様です。

『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』にて大活躍中の「烏野・音駒」メンバーとサンリオキャラクターズたちがデザインされたオリジナルグッズです☆

アニメ『ハイキュー!!』とサンリオキャラクターズのスペシャルコラボグッズ。

バンダイのガシャポン「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」は、2024年7⽉第2週より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン⾃販機シリーズにて、順次展開予定です。

儚いかわいさが詰まった人気怪獣たち4種!バンダイ ガシャポン「東宝怪獣 ゴジラまちぼうけ」 儚いかわいさが詰まった人気怪獣たち4種!バンダイ ガシャポン「東宝怪獣 ゴジラまちぼうけ」 続きを見る

夏を感じるハローキティやマイメロディ柄!バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」 夏を感じるハローキティやマイメロディ柄!バンダイ ガシャポン「サンリオキャラクターズ プールバッグ風ミニポーチ」 続きを見る

※最新の情報・詳細は商品情報ページを確認ください

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります

「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日向翔陽・ポチャッコたちのコラボアート!バンダイ ガシャポン「ハイキュー!!×サンリオキャラクターズ アクリルあそーと」 appeared first on Dtimes.