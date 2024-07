ポケモンセンターで20日、強くたくましく成長するポケモンたちをテーマにしたグッズ「SECRET of MIGHT」が登場する。ラインナップは、イルカマンを中心に、ポケモンたちをアメコミ風に描いたメインアートを使用した文房具や生活雑貨など、日常でお使いいただけるグッズが多数。またフォクスライを追いかけるパルスワンをイメージしたメジャーや、ペンスタンドとしても使えるドドゲザンのフィギュアなど、ポケモンの魅力を活かしたグッズも用意されている。

そのほかにも、ヌメラのバケットハットや、ソウブレイズのキッズ用パーカーなどのアパレルもある。ポケモンセンターオンラインでは、18日10時より取り扱いがスタート。■商品一覧小物トレー SECRET of MIGHT ヌメルゴン 3,960円マルチスタンド SECRET of MIGHT イルカマン 3,960円ペンスタンド SECRET of MIGHT ドドゲザン 3,960円CHASE!メジャー SECRET of MIGHT 1,540円SWAYING!スタンドラバークリップ SECRET of MIGHT マメバッタ&エクスレッグ 1,320円A4ダブルポケットクリアファイル SECRET of MIGHT 407円3色ボールペン2本セット SECRET of MIGHT 1,100円ブック型ふせんセット SECRET of MIGHT 880円コミック風B6ノート SECRET of MIGHT 770円ダイカットステッカー SECRET of MIGHT イルカマン&ドドゲザン&ヌメルゴン 660円ダイカットステッカー SECRET of MIGHT ソウブレイズ&エクスレッグ&パルスワン 660円PETシール SECRET of MIGHT 550円メラミンタンブラーセット SECRET of MIGHT 1,870円ステンレスマグボトル SECRET of MIGHT 3,520円収納ボックス SECRET of MIGHT 3,520円ジオラマアクリルスタンド SECRET of MIGHT 2,200円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT ヌメラ&ヌメルゴン 770円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT ワンパチ&パルスワン 770円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT マメバッタ&エクスレッグ 770円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT カルボウ&ソウブレイズ 770円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT ナミイルカ&イルカマン 770円2連アクリルキーホルダー SECRET of MIGHT コマタナ&ドドゲザン 770円フレームマグネットコレクション SECRET of MIGHT 880円※全6種。種類は選べません。リール付きネックストラップ SECRET of MIGHT 1,430円チャーム付きクリアポーチ SECRET of MIGHT 2,200円ポーチ付きエコバッグ SECRET of MIGHT 2,420円サコッシュ SECRET of MIGH 3,520円【選べる】ショートソックス SECRET of MIGHT(19-21cm) 495円【選べる】ショートソックス SECRET of MIGHT (23-25cm) 495円【選べる】ショートソックス SECRET of MIGHT(25-27cm) 495円