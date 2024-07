ザ・キラーズの「Mr. Brightside」が2つのギネス記録を樹立した。ザ・キラーズにとって最大のヒット曲である「Mr. Brightside」が全英シングル・チャートのトップ100に416週にわたってランクインし、これにより同チャートにて1曲の最多の累積在籍週数のギネス記録を達成した。合わせて、グループとしても最長の在籍期間となった。ザ・キラーズのメンバーも「Mr. Brightside」のパフォーマンスに飽きることはないと語っている。

The Killers say they'll never get sick of performing "Mr Brightside" after accepting Guinness World Records certificates for the song's two epic music records.



????: Chris Phelps