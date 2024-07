世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」に、映画に登場するかわいい 魔法生物などをモチーフにした夏をひんやり彩る新メニューが登場します☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ひんやり夏メニュー」

発売日:2024年7月22日(月)

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」に、夏をひんやり色鮮やかに彩る新メニューが登場。

かわいらしい魔法生物の「ニフラー」「ピグミーパフ」「マンドレイク」、多くのファンに愛されている「ルーナ・ラブグッド」などをモチーフにしたスイーツです。

また映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で「ハリー・ポッター」のために「ルビウス・ハグリッド」が心を込めて作ったあのバースデーケーキも7月27日から9日間限定で登場します☆

フロッグカフェ フードメニュー

スタジオツアー東京のエントランスロビーに隣接する「フロッグカフェ」

フロッグカフェに、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズに登場するキラキラ光るものなら何でも大好きな魔法生物の「ニフラー」がデザートまんになって登場します。

さらに映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する魔法界で大人気の「ピグミーパフ」のふわふわかき氷もラインナップ。

そして、7月31日の「ハリー・ポッター」の誕生日に合わせて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で登場したバースデーケーキを忠実に再現した「ハリーのバースデーケーキ」が9日間、数量限定で販売されます☆

ハリーのバースデーケーキ​

価格:4,800円(税込)

販売期間:2024年7月27日(土)〜8月4日(日)の9日間限定

※1日数量限定、事前予約制

購入制限:ひとり2台まで

サイズ:5号(5〜6人前)※テイクアウトBOXに入れて提供

「ハリー・ポッター」の誕生日をお祝いするために「ルビウス・ハグリッド」が心を込めて作ったバースデーケーキを忠実に再現。​

チョコレートスポンジにフランボワーズジャム、フランボワーズクリームをサンドし、ケーキの中までこだわった一品です。

フランボワーズクリームに、緑色のホイップクリームで文字を書いています。

※店舗オープン後に店頭カウンターにて受付

※12時以降、店頭にて購入時のレシートと引換でお渡し(ツアー終了後の引換をお願いします)

ニフラーまん 〜カスタードクリーム〜

価格:800円(税込)

映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズに登場する魔法生物の「ニフラー」

「ニフラー」が、「ティナ・ゴールドスタイン」を探しているときの愛らしい動きを再現したデザートまんが登場。

​カスタードクリームが入った、持ち帰りもできるスイーツです。​

ピグミーパフ シェイブドアイス 〜いちごミルク味〜

価格:1,800円(税込)

映画『ハリー・ポッター 』シリーズに登場する「ピグミーパフ」

魔法界でペットとして人気の「ピグミーパフ」のかき氷もラインナップされます。​

純氷で出来たふわふわのかき氷の表面は苺シロップ、内側は苺ミルクのソースです。

ハウスタイ アイシングクッキー

価格:750円(税込)

種類:グリフィンドール/ハッフルパフ/レイブンクロー/スリザリン​

ホグワーツ魔法魔術学校の制服をイメージしたネクタイ型のアイシングクッキー。​

常温で2週間日持ちするので、お土産にもおすすめです。

バックロットカフェ フードメニュー

スタジオツアー東京の中間に位置する「バックロットカフェ」

3月に登場した「ドローレス・アンブリッジ」教授にインスパイアされたプレミアムパフェに続いて、同じく多くのファンに愛されるキャラクターのひとり、「ルーナ・ラブグッド」にインスパイアされたプレミアムパフェが登場します。

「ルーナ・ラブグッド」を象徴するアイテムである「メラメラメガネ」をモチーフにしたクッキーや「ルーナ・ラブグッド」らしさが詰まった印象的なパフェは、見た目はもちろん、夏らしい爽やかなラムネとレモンの味が楽しめます。

また「ポモーナ・スプラウト」先生の温室で馴染み深い魔法生物の「マンドレイク」を乗せた植木鉢風のチョコレートトライフルなど、食べることすらためらわれるようなかわいらしく、わくわくするようなメニューが登場。

さらに、クィディッチの試合で捕まえられたら150点を獲得することが出来る金のスニッチをモチーフにしたドリンクボトルもレギュラーメニューとして販売が開始されます。

プレミアム パフェ 〜マジック イン 3D〜

価格:2,600円(税込)

プレミアムパフェシリーズの第2弾として「プレミアム パフェ 〜マジック イン 3D〜」がラインナップ。

「ルーナ・ラブグッド」の象徴的なアイテムであるメラメラメガネをクッキーで、守護霊のウサギがチョコレートで再現されています。​​

夏らしいラムネやレモンのフレーバーと共に味わえる、遊び心溢れるパフェです。

マンドレイク チョコレートトライフル​

価格:1,600円(税込)

「ポモーナ・スプラウト」スプラウト先生の温室を一部イメージした、バックロットカフェにピッタリなメニュー。​

チョコレートのトライフルを植木鉢風の容器に入れ、こちらもチョコレートで出来た「マンドレイク」をトッピングしたスイーツです。

まわりのデコレーションも一緒に味わうことができます。

レギュラーメニュー:金のスニッチ ドリンクボトル

価格:3,500円(税込)

セット内容:容量750ml のドリンクボトル+ ストラップ​+ドリンク1杯付

対象のドリンク:アイスコーヒー、アイスティー、オレンジジュース、ウーロン茶​

※ツアー内での持ち込み可能​

※ツアー内の給水機の利用も可能

クィディッチの試合で捕まえられたら150点を獲得することが出来る「金のスニッチ」

「金のスニッチ」をモチーフにしたドリンクボトルが、レギュラーメニューとして販売されます!

ストラップ付のドリンクボトルに、対象のドリンク1杯を付けることができます。

※ツアー内での持ち込み可能​

※ツアー内の給水機の利用も可能

スタジオツアー東京でしか味わえない、熱い夏にぴったりな色鮮やかでかわいらしいメニューがラインナップ。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて2024年7月22日より販売が開始される「ひんやり夏メニュー」の紹介でした☆

