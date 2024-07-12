ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä ¾×·â¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö¿¿¤ÃÆó¤Ä¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º5¡Ý1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê7·î11Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤âº¬¸µ¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤¬ÀÞ¤ì¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Àª¤¤¤è¤¯°ìÎÝÊýÌÌ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¾×·â¤Î¸÷·Ê¤Ë¡Ö¿¿¤ÃÆó¤Ä¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬¡Ä¾×·â¤Î¸÷·Ê
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢Âè2ÂÇÀÊ¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1-4¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¡¢2»à°ìÎÝ¤Ç4ÂÇÀÊÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥¹¥È¥é¡¼¥à¤ÈÂÐ·è¡£ÂçÃ«¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¿3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÆóÎÝ´Ö¤ØÈô¤ó¤À¡£
¡¡±Ô¤¤ÂÇµå¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬º¬¸µ¤«¤éÀÞ¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÇµå¤ÏÀª¤¤¤ò¼º¤¤¥»¥«¥ó¥ÉÀµÌÌ¤Ø¡£¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤È5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¡¦Ï¢Â³»î¹çÅðÎÝ¤È¤â¤Ë4»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»200¹æ¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¢Â³»î¹çÅðÎÝ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ÐÁ´30µåÃÄÀ©ÇÆ¤Ë¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç£±ËÜÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤Ê¤É¡¢Ã²¤¯À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë