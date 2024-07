ENHYPEN、タイトル曲「XO（Only If You Say Yes）」MV公開…映画のような美しい映像に注目

ENHYPENが、ロマンティックな少年に変身した。本日(12日)午後1時、ENHYPENは2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」を発売。タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」のミュージックビデオも公開された。ENHYPENは、昨年11月に発表した5thミニアルバム「ORANGE BLOOD」以降、8ヶ月ぶりにカムバックしたENHYPENは、既存のダークなコンセプトから抜け出し、夏にぴったりの清涼なロマンスジャンルを披露し、完全に変わった姿を見せた。彼らは「ROMANCE:UNTOLD」を通じて、互いに正反対の世界に属する「君」と愛を分かち合う少年のストーリーを描く。強烈でありながらも甘い、7人のメンバーの魅力が際立っている。

タイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、リズミカルなサウンドとメロディーラインがクセになる楽曲。恋人を思う少年の気持ちを描いた歌詞とパフォーマンスで「甘いセレナーデ」を予告していた。約2年9ヶ月ぶりに発売するフルアルバムであるだけに、メンバーたちはいつにも増して多くの力を注いだ。メンバー全員がそれぞれ作詞、作曲、プロデュースに参加し、音楽的な才能を披露した。ヒスンの自作曲「Highway 1009」の歌詞は、メンバー全員が一緒に書いた。メンバーたちは、ファンソングでもあるこの歌でENGENE(ファンの名称)に愛を伝えた。またジョンウォンは、収録曲「Hundred Broken Hearts」のトップラインの作曲に参加した。それによりオールドスクールスタイルのR&BトラックとENHYPENならではの若い感性が合わさり、ユニークな雰囲気の楽曲が完成した。錚々たるプロデューサーも多数参加し、アルバムの完成度を高めた。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」と収録曲「Brought The Heat Back」には数々のヒット曲を生み出した実力派プロデューサーJVKE、Cirkutがそれぞれ参加した。アルバムのコンセプトフォトとミュージックビデオのスタイリングには、クリエイティブディレクターのNicola Formichettiが参加した。レディー・ガガのスタイリストとしても有名な彼は、優れたセンスでメンバーたちのロマンチックな雰囲気を際立たせた。ミュージックビデオには、ENHYPENのロマンチックなビジュアルと洗練されたパフォーマンスが盛り込まれ、注目を集めた。特に甘い雰囲気と正反対のファンタジー的な魅力まで披露し、1本の短編映画のような映像美が曲の見どころを倍増させた。ENHYPENはこれまで自分たちの感情をアルバムのストーリーに込め、独自のコンセプトを構築してきた。境界(BORDER)を越えた少年が、混乱と混同の多面的(DIMENSION)な世界に向き合った後、自身だけの答えを探して同世代に宣言(MANIFESTO)し、血(BLOOD)でつながった運命共同体である「君」を自覚する4つのシリーズを通じて成長を繰り返してきた。その過程を経て多くの成果をあげてきたENHYPENは、デビュー6ヶ月で2ndミニアルバム「BORDER:CARNIVAL」でハーフミリオンセラーを達成し、1stフルアルバム「DIMENSION:DILEMMA」で初めてミリオンセラーを記録。さらに3月に発売した5thミニアルバム「ORANGE BLOOD」は累積売上200万枚を突破し、勢いを見せている。