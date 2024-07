2024年1月期に放送されたTBS日曜劇場『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』。西島秀俊演じる世界的天才指揮者の夏目俊平と、芦田愛菜演じる俊平の娘・響を中心に、音楽への情熱を通して、家族や仲間の絆を描いたヒューマンドラマだ。

俊平と響の不器用な親子関係、そして俊平率いる市民オーケストラ「晴見フィルハーモニー」の存続の危機に毎週ハラハラさせられ、最後には思いきり涙させられた。

そんな本作のBlu-ray&DVD-BOXが、7月12日にリリースされる。このパッケージに収録される本編の中で、第1・3・6・9・最終話はディレクターズカット版となっており、なんと合計30分以上もの未公開映像が追加されている。初めて『さよならマエストロ』を観る人、そして放送時にハマった人も改めて楽しめる内容だ。

さらに、特典映像のボリュームが非常に大きいことも見逃せない。ドラマの撮影現場の裏側や、出演者の素顔などをたっぷりと堪能できる特典から分かる、本作の魅力を深掘りしてみよう。

特典映像の中でも、初出しのメイキング「晴見フィル!ほのぼのダイアリー」は52分34秒もの大ボリューム。西島と芦田によるオープニングタイトルの撮影が微笑ましく、西島が食べようとした栗をこぼしてしまうという失敗をしても、そのシーンが採用されるなど、臨機応変に撮影が進んでいくのを見ることができる。

「晴見フィルハーモニー」の楽団メンバーを演じる俳優たちは、カメラが回っていない時、顔を合わせるたびに音楽トークを繰り広げたり、一人一人すきあらば練習したりなど、真摯に音楽に向き合う姿が映し出される。フルート奏者の倉科瑠李役の新木優子は、フルートが憧れの楽器だったそうだが、監修・指導の先生から演奏を大絶賛され、笑顔を見せる。

一方、指揮者に興味を持つ高校生・谷崎天音役の當真あみは、実際はバイオリンが得意だが、わざと下手に弾くという初心者演技を披露。そんな當真は、芦田とは本作が3回目の共演。芦田を「お姉さんみたいな存在」と語り、慕っている様子に心が和む。

また、俊平の元マネージャー・鏑木晃一役の満島真之介は、撮影中もカットがかかってもいつでも元気で、トランペット奏者・森大輝役の宮沢氷魚が思わず笑ってしまう1コマも。宮沢は、大輝の祖父・小村二朗役の西田敏行の茶目っ気あふれるアドリブにも笑わされていた。映画『マエストロ!』で指揮者を演じた西田が、西島と「運命」の指揮について、お喋りしているのも面白い。キラキラした目で盛り上がる西島の表情が印象的だ。

本作の大きな見どころの1つとなった「運命」の演奏シーンは、西島をはじめ楽団員のみんなが緊張しつつ、どの曲よりも練習を重ね、ほぼ1日をかけて撮影が行われた。その模様も、たっぷりと見ることができる。

数々のコミカルシーンもあった『さよならマエストロ』。最もアドリブが多かったのは、楽団の団長でファゴット奏者・古谷悟史役の玉山鉄二だという。これまでニヒルな役が多かった玉山が繰り出す、アドリブの数々が可笑しい。

さらに宮沢と、チェリスト・羽野蓮役の佐藤緋美はもともと友人同士で、語学が堪能な2人が、カメラが回っていない時に、英語でコミュニケーションするところが見られるのも貴重だ。

特典映像の中には、ナビ番組「『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』情熱の裏側 密着SP」も収録されている。TBSアナウンサーによる撮影現場の潜入取材や、芦田をはじめとするキャストのインタビューは、放送時に見逃した人にとってうれしい特典だ。

俊平の妻・夏目志帆役の石田ゆり子が、何度もパートナー役で共演してきた西島について語る様子や、志帆の好みが反映された夏目家のセットの紹介もある。家具や小物など、こだわりのセットの作り込みが秀逸で、一時停止しながら細かく見るのも楽しい。

また、初めて指揮者役にチャレンジした西島について、「マエストロそのもの」だと、共演者たちが彼の印象を語る場面も。実際に楽器を練習して、収録に臨む楽団員役の俳優たちの努力の様子も見られる。

インタビュー集では、西島と芦田がフリップに書かれた質問に答えていく。演じるキャラクターの印象や、好きな音楽について答える2人。さらに、「私のアパッシオナート!」というテーマで、情熱を持っているものや、自身のこだわりを聞くコーナーでは、芦田が大好きなカレーについて熱く語ったり、俊平の息子・海役の大西利空がサウナにハマっている話をしたり。コンサートマスターでバイオリン奏者・近藤益夫役の津田寛治が「娘命!」と答えているのも微笑ましい。

西島と芦田による「父と私の親子水入らずトーク」では、西島は俊平と響の関係を「ギクシャクはしているけれど、ギスギスはしていない」と分析。芦田も、不機嫌な顔をしている時が多い響を演じていたが、本作には随所にコミカルな雰囲気が盛り込まれていると語る。2人は撮影裏話として、芦田が階段でつまずいた際に、それがそのまま本編に採用されたことを明かしており、その場面のメイキングも見ることができる。常に笑いが起こる楽しい現場だったようだ。

また、「HARUMI Phil Talk Ensemble」には、西島、玉山、宮沢、新木の4人が、自分以外のキャラクターを紹介したり、ドラマに関する質問に同時に答えて、全員の回答が揃うかを試す様子が収録されている。作品愛の強い4人だが、なかなか揃わないのが面白い。

ティンパニー奏者・内村菜々役の久間田琳加がMC的な役割を務める、「『さよならマエストロ』俳優陣の白熱バトル!! はぁって言うゲーム」では、津田、宮沢、當真、久間田の4人が、ゲームを通して演技バトルを繰り広げている。津田は「それぞれ芝居に年代が出てましたね」と笑うが、出演者のチームワークの良さと仲良し感があふれていて最高だ。

さらに、オールアップ集では、感動的なそれぞれの感謝の挨拶を見ることができ、とてもアットホームな現場だったことが伝わってくる。特に、西島のオールアップのコメントは心震える内容で、ドラマのさまざまな場面がよみがえってくるので必見の内容と言えるだろう。

そのほか、制作発表会見、第1楽章SPスポット、スポット集、まるでMVのような「Look for the Silver Lining (Song by Daiki Mori)」も特典映像に収録されている。さらに、封入特典として、撮影秘話などが語られたプロデューサーコメントや、名場面写真が掲載された24Pのブックレットも付いてくる。

演奏シーンの撮影のために努力を惜しまず、時間をかけて練習し、撮影に臨んだ、主演の西島をはじめとする『さよならマエストロ』の出演者たち。監修や指導をする各楽器の先生やスタッフも一丸となって、素敵な作品に仕上げようと尽力する姿が、Blu-ray&DVD-BOXにはたっぷりと収録されている。笑って泣けて、心が温まる本作の魅力が詰まったお得感満載のパッケージだ。ぜひ繰り返し楽しんで、“アパッシオナート”を感じてほしい。

(文=清水久美子)