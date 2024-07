グローバルグループ、ENHYPEN(エンハイプン)が7月12日(金)に、2枚目のフルアルバム『ROMANCE:UNTOLD』をリリース。これを記念したメディアショーケースが7月11日(木)に開催されました。今回クランクイン!トレンドは、新しい魅力が詰まったショーケースと、質疑応答の様子をレポートします。(文=於ありさ)■2年9ヵ月ぶりにフルアルバムを発売ENHYPENはHYBE LABELSのひとつであるBELIFT LAB所属の7人組グローバルグループ。超大型プロジェクト『I‐LAND』を通じて誕生しました。

今回行われたENHYPEN 2nd Studio Album『ROMANCE:UNTOLD』メディアショーケースの元となった、同名アルバムではメンバー全員が作詞・作曲などに挑戦。2年9ヵ月ぶりとなるフルアルバムとのことで、先行注文枚数は同日14時の時点で220万枚超え! これまでのENHYPENらしさをさらに拡張した1枚ということでファンからの期待も高まっています。■NI-KI「待っててくれてありがとう」イベントでは、まずリーダーのJUNGWON(ジョンウォン)が登場すると、続けてピンク髪にイメージチェンジしたHEESEUNG(ヒスン)、そしてJAY(ジェイ)、JAKE(ジェイク)、SUNGHOON(ソンフン)、SUNOO(ソヌ)、NI-KI(ニキ)が1人ずつ登場し、定番ポーズやハートポーズなどでソロカットを撮影。クールな表情と愛嬌たっぷりの表情をカメラに決める姿がたまりません!その後、メンバーが1人1人あいさつ。グループ最年少で、日本人メンバーのNI-KIは韓国語で「長く待っていただいたENGENE(エンジン=ファンネーム)のみなさんに、完成度の高い曲を聞かせたいという気持ちで『ROMANCE:UNTOLD』を準備しました」と一言。その後、日本語で「(前回のミニアルバムから)8ヵ月という長い間、僕たちの音楽を待っててくれたENGENEのみなさん、ありがとうございます。8ヵ月ぶりに出すアルバムは僕たちも一生懸命準備したので、ENGENEのみなさんに気に入ってもらえたら嬉しいです」と話しました。■甘いセレナーデでロマンスを表現また、ENHYPENの楽曲は、これまで神秘的なムードを盛り込んだイメージが多かったのに対し、『ROMANCE:UNTOLD』では、そのファンタジーがついに具現化。三次元的な魅力が期待されています。この日、1曲目として披露したタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」は、「君さえ許してくれるなら、すべてを乗り越えて僕が持っている力を最大限に発揮し、君の願いを叶えてあげる」といった甘いメッセージが込められたセレナーデ。正反対の世界に属する「君」と愛を分かち合う少年の物語を描いており、パフォーマンスではいつにも増して色気のある表情に。特にサビのリズミカルなシンセメロディと振り付けは印象的で、一度聞いたら耳に残る1曲だという印象を受けました。■嫉妬心を歌った「Brought The Heat Back」収録曲「Brought The Heat Back」は、愛する「君」によって抱いた初めての嫉妬心に戸惑いながらも、虚勢を張り、平常心を見せる少年の感情を歌った曲。シティポップ風なメロディラインは、切なく、どこか懐かしい印象を与えます。ファンタジー的な印象が強かったENHYPENのメンバーが、等身大の恋愛、誰もが経験するであろう嫉妬心を的確に捉えて歌う姿には、思わずキュンキュンとした気持ちに。新たな魅力に沼落ちするファンが続出しそうな予感がしました。ちなみに、「Brought The Heat Back」は、メンバーのJAKEとNI-KIが推し曲として挙げた楽曲。その理由をNI-KIは「ツアー中、初めてデモを聞いた途端、今回のアルバムの中で、この曲ほど良いものはないだろうと思いました。同じようなジャンル(の曲)を日頃よく聞くこともあり、自分の好みでもあるので、ENGENEの皆さんにもたくさん愛していただいて、たくさん聞いてほしいです」と絶賛。また、JAKEはプロデューサーCirkutの名を挙げて「名作が出たような気がします。すごくノリノリな曲でもありながら、また一風違った雰囲気もあって、非常に魅力的だと思います」と笑顔を見せていました。■Stray Kids、NCTらとの“カムバック対決”に言及パフォーマンス後に行われた、記者からの質疑応答タイムでは「Stray KidsやNCTなど、最近はカムバックのラインナップが多い。その中でのリリースはプレッシャーにならないのか?」という質問も。これを受け、JAYは「先輩の皆さんと一緒にカムバックの活動をすることになって嬉しく思います。すばらしいステージをお見せいただいたり、こちらからも見せたりすることができる機会だと思いますので、楽しみです」とポジティブに返答。また今回のアルバムで成し遂げたい目標や世間から言われたい修飾語を問われると、リーダーのJUNGWONは「今回のアルバムを通じて、僕たちENHYPENの曲を『この曲、すごく良いよね』とおっしゃっていただけたら何よりです」と回答し、続けて「修飾語は、皆さんが僕たちのことを見て感じた通りに言ってくださったらうれしいです」と笑顔でコメントしていました。最後に7人で改めてあいさつをし、イベントは終了。今後、ENHYPENが新たな魅力を見せてくれることへの期待が高まったショーケースでした。