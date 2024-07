2003年リリースの『THE HIT PARADE』から約20年ぶり。B'zの松本孝弘による邦楽カバーアルバム第二弾『THE HIT PARADE II』が8月28日にリリースされる。その収録詳細が発表となった。『THE HIT PARADE II』は前作同様、松本孝弘のルーツともいえる昭和歌謡のヒットソングや感銘を受けた名曲を深いリスペクトとともにカバー。前作に続いての参加となる稲葉浩志、倉木麻衣をはじめ、松本孝弘が楽曲イメージからインスピレーションを受けてオファーした全9組のボーカリストが参加する。

■Tak Matsumotoアルバム『THE HIT PARADE II』



2024年8月28日発売【数量限定生産盤(CD+Blu-ray)】BMCS-8014 / ¥4,950(税込) ¥4,500(税抜)・7インチアナログサイズャケット仕様(180×180mm)・封入特典:ポスター(320×480mm)【初回限定盤(CD+Blu-ray)】BMCS-8015 / ¥4,400(税込) ¥4,000(税抜)【通常盤(CD)】BMCS-8016 / ¥3,520(税込) ¥3,200(税抜)▼CD収録曲 ※全形態共通 / 順不同「銃爪」 featuring 稲葉浩志original:世良公則&ツイスト「落陽」 featuring TERU (GLAY)original:吉田拓郎「ブルーライト・ヨコハマ」 featuring 倉木麻衣original:いしだあゆみ「木蘭の涙」 featuring GRe4N BOYZoriginal:スターダスト☆レビュー「六本木心中」 featuring LiSAoriginal:アン・ルイス「時の過ぎゆくままに」 featuring 上原大史(WANDS)original:沢田研二「傷だらけのローラ」 featuring 新浜レオンoriginal:西城秀樹「Yes-No」 featuring 山本ピカソ (青いガーネット)original:オフコース「白い冬」 featuring KEISUKE(Z)、YUJIRO(Z)original:ふきのとう「俺たちの勲章テーマ」 Tak Matsumotooriginal:トランザム▼Blu-ray収録内容 ※数量限定生産盤 / 初回限定盤共通<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman- at Billboard Live TOKYO>01.「俺たちの勲章テーマ」02.「ブルーライト・ヨコハマ」 featuring 倉木麻衣03.「傷だらけのローラ」 featuring 新浜レオン04.「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」※2024年5月に開催された<Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman->のBillboard Live TOKYO公演よりライブ映像4曲収録●封入特典 全形態共通・セルフライナーノーツ・『THE HIT PARADE II』& TMG 2nd ALBUM 封入連動応募特典企画[応募抽選券A]※連動特典内容や応募方法に関してはTMG 2nd ALBUMの詳細発表に合わせてご案内しますアルバム詳細:https://bz-vermillion.com/news/240712.html