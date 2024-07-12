£Ç£È£Ã²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡¢¡Ö£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º£ö£ó´ÝÆ£ÀµÆ»¡×¤È¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¡×¤ØÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ù£Ï£É£Ã£È£ÉÀï¤ËÌóÂ«¡Ö¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Ø¤ì¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£·¡¦£±£³ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¤È°ðÂ¼°¦µ±²þ¤á¡Ö£Ù£Ï£É£Ã£É¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Ä´°õ¼°¤ò½ª¤¨¤¿£Ù£Ï£É£Ã£È£É¤Ï¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡¢¥¢¥ó¥¿¤¬²¦¼Ô¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥Î¥¢¤ÏÆüÊë¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£²¶¤¬¥¢¥ó¥¿¤ò°ì·â¤Ç¼Í´Ó¤¤¤Æ¥Î¥¢¤Î¿·¤·¤¤ÌëÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨·â¤ÄÀ¶µÜ¤Ï¡¢¼ã¼ê»þÂå¤Ë£Ù£Ï£É£Ã£È£É¤È¡Ö¥Î¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãç¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î»î¹ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£¹·î¤«¤é£±£°¤«·î´Ö¤Î±Ñ¹ñ¤Ç¤Î³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Å¨¤Î¼«¿®¤ò¡Ö¿´¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¿·»þÂå¤Ø¤Î³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤Ï£Ç£È£Ã²¦ºÂ¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤Î¥Ù¥ë¥È´Å¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¸·¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ï¤«¤é¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÃÄÂÎ¡Ö£×£×£Å¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬ÆÃÊÌ»²Àï¤·´ÝÆ£ÀµÆ»¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Åö½é¡¢¤³¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ï¡ÖÂè£±£°»î¹ç¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Åö½é¡Ö¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£²¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÉðÅÄÍ¹°¼èÄùÌò¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£×£×£Å¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ê·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£×£×£Å¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥ºÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦£×£×£ÅÂ¦¤Î´õË¾¤ò²æ¡¹¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ËÀ¶µÜ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤È¡Ö¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ¤Ù¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Ø¤ì¤ëÀï¤¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£·¡¦£±£³ÆüËÜÉðÆ»´ÛÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£²¡¦£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦£Ù£Ï£É£Ã£È£É
¡¡¢§¥À¥Ö¥ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
´ÝÆ£ÀµÆ»¡¡£Ö£Ó¡¡£Á£Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥º
¡¡¢§Âè£¹»î¹ç¡¦£Ì£Õ£Ã£È£Á¡¡£Ì£É£Â£Ò£Å¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼£Ê£ò¡¥¡¢¥¬¥ì¥Î¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¡£Ö£Ó¡¡¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¦¥ë¥Õ
¡¡¢§£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦¥À¥¬¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á
¡¡¢§£Ç£È£Ã¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à
¡¡
¡¡¢§À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢
²¦¼Ô¡¦ã·Æ£¾´½Ó¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦Ä¬ºê¹ë
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£Ç£Ì£Ç¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡¦£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡¢£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¡¢¥¿¥À¥¹¥±¡¡£Ö£Ó¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¢£Ì£Ê¡¦¥¯¥ê¥¢¥ê¡¼
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
·ý²¦¡¡£Ö£Ó¡¡±ÊÅÄÍµ»Ö
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¦£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¶áÆ£½¤»Ê¡¢£Å£é£ô£á¡¢£Á£Ë£É£Ò£Á¡¡£Ö£Ó¡¡¾®ÀîÎÉÀ®¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢ÂçÏÂÅÄÐÒ
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¦£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¿ù±ºµ®¡¢Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢Ã«¸ý¼þÊ¿¡¡£Ö£Ó¡¡¥Þ¥µËÌµÜ¡¢À¬Ìð³Ø¡¢°ðÍÕÂç¼ù
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¦£³£×£Á£Ù¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¢µÜÏÆ½ãÂÀ¡¡£Ö£Ó¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Ð¥ë¡¡£Ö£Ó¡¡Âç¸¶¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ú¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼