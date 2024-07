ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」から、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』のデザインを取り入れたルームウェアやグッズ全43しゅが登場!

第1弾で大好評だったなりきりシリーズにヤドン・メタモン・イーブイが登場するほか、カットソーシリーズにはヒトカゲやピカチュウなどが展開されます☆

ジェラート ピケ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep

発売日:2024年7月26日(金)

販売店舗:全国直営店

※西武池袋本店およびSEIBU BEONE店 では【GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep】商品は販売されません

朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』と、眠りにつくまでのひとときにハッピーを届けるジェラート ピケのコラボ第2弾グッズが登場!

「GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep」の第2弾には、第1弾で人気だった”なりきり”シリーズにヤドン・メタモン・イーブイが登場します。

カットソーシリーズにはヒトカゲやピカチュウなど6匹がラインナップ。

さらに、眠っているポケモンの表情に癒やされる雑貨も展開されます☆

‘ベビモコ’ニットシリーズ

『Pokémon Sleep』とジェラート ピケのコラボグッズ第2弾では、ヤドン・メタモン・イーブイが登場!

パーカとショートパンツにはどちらも眠っているポケモンとブランドロゴの刺繍入りです。

家族や大切な方とお揃いで着られるよう、メンズサイズ、キッズサイズ、ベビーサイズも用意されています。

【ポケモンスリープ】ベビモコ パーカ&ショートパンツセット

価格:各17,820円

サイズ:フリー

ベビモコ パーカ&ショートパンツセットは、ヤドン・メタモン・イーブイの3種類です。

【ポケモンスリープ】ベビモコ ヤドン パーカ&ショートパンツセット

カラー:ピンク

立体的な渦巻き模様の丸い耳と、大きいしっぽがついた、ヤドンになりきれるパーカとショートパンツのセット。

バックスタイルまでかわいい、こだわりの1枚です。

【ポケモンスリープ】ベビモコ メタモン パーカ&ショートパンツセット

カラー:パープル

フードを被るだけでメタモンといつも一緒にいられる、パーカとショートパンツのセット。

メタモンの手の位置や、横からみた際の立体的なフォルムのかわいさにこだわった1枚です。

【ポケモンスリープ】ベビモコ イーブイ パーカ&ショートパンツセット

カラー:キャメル

立体的な長い耳と大きいしっぽがついた、イーブイになりきれるパーカとショートパンツのセットはバックスタイルまでかわいい1枚。

首回りの厚みを出した毛のデザインでイーブイらしさが表現されています。

【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ パーカ&ハーフパンツセット

商品名:

【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ メタモン パーカ&ハーフパンツセットカラー:パープル【ポケモンスリープ】【メンズ】ベビモコ イーブイ パーカ&ハーフパンツセットカラー:キャメル

価格:各19,140円

サイズ:M/L

メンズサイズはメタモンとイーブイの2種類です。

【ポケモンスリープ】【キッズ】ベビモコ パーカ&ショートパンツセット

商品名:

【ポケモンスリープ】【キッズ】ベビモコ メタモン パーカ&ショートパンツセットカラー:パープル【ポケモンスリープ】【キッズ】ベビモコ イーブイ パーカ&ショートパンツセットカラー:キャメル

価格:各14,960円

サイズ:XXS/S

XXS、Sの2サイズで展開されるキッズウェアもメタモンとイーブイの2柄から選べます。

【ポケモンスリープ】【ベビー】ベビモコ ロンパース

商品名:

【ポケモンスリープ】【ベビー】ベビモコ メタモン ロンパースカラー:パープル【ポケモンスリープ】【ベビー】ベビモコ イーブイ ロンパースカラー:キャメル

価格:各9,680円

サイズ:70/80

ギフトにもおすすめのロンパースにも、メタモンとイーブイのデザインが使用されています。

カットソーシリーズ

ジェラート ピケならではの、気分が上がるハッピーな色使いと、ポケモンのかわいい寝顔に癒されるTシャツとショートパンツのセットは選ぶのが楽しくなる6色展開。

パンツは両脇と左後にポケット、裏地が付いています。

【ポケモンスリープ】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

カラー・ポケモン:上段左から)

・オレンジ:ヒトカゲ

・イエロー:ピカチュウ

・ピンク:ヤドン

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

・ブルー:トゲピー

価格:各10,890円

サイズ:フリー

全6色から選べるTシャツ&ショートパンツセット。

ヒトカゲ・ピカチュウ・ヤドン・イーブイ・カビゴン・トゲピー柄です。

【ポケモンスリープ】【メンズ】接触冷感プリントTシャツ&ハーフパンツセット

カラー・ポケモン:左から)

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

価格:各11,880円

サイズ:M/ L

メンズサイズにはイーブイとカビゴンの2柄がラインナップ。

【ポケモンスリープ】【キッズ】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

カラー・ポケモン:左から)

・イエロー:ピカチュウ

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

価格:各8,800円

サイズ:XXS/S

キッズは、ピカチュウ・イーブイ・カビゴンの3柄展開です。

【ポケモンスリープ】【ベビー】接触冷感プリントTシャツ&ショートパンツセット

価格:各7,920円

カラー・ポケモン:左から)

・イエロー:ピカチュウ

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

サイズ:70 / 80

ピカチュウ・イーブイ・カビゴン柄はベビーウェアとしても選べます。

【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ ヘアバンド/【ポケモンスリープ】ベビモコ ルームシューズ

グッズ名・価格:

【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ ヤドン ヘアバンド価格:3,410円カラー:ピンクサイズ:フリー【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ メタモン ヘアバンド価格:3,410円カラー:パープルサイズ:フリー【ポケモンスリープ】【ユニセックス】ベビモコ イーブイ ヘアバンド価格:3,410円カラー:キャメルサイズ:フリー【ポケモンスリープ】ベビモコ ヤドン ルームシューズ価格:5,390円カラー:ピンクサイズ:フリー【ポケモンスリープ】ベビモコ メタモン ルームシューズ価格:5,390円カラー:パープルサイズ:フリー【ポケモンスリープ】ベビモコ イーブイ ルームシューズ価格:5,390円カラー:キャメルサイズ:フリー

ヘアバンドはユニセックスサイズでの展開です。

サイドには眠っているポケモンの刺繍入りです。

ルームシューズは、同シリーズのセットアップと合わせたコーディネートもおすすめです。

※画像着用のヘアバンドはユニセックスサイズ(頭まわり46cm)です。お子様用サイズの展開はありません

【ポケモンスリープ】総柄ポーチ

カラー・ポケモン:上段左から)

・オレンジ:ヒトカゲ

・イエロー:ピカチュウ

・ピンク:ヤドン

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

・ブルー:トゲピー

価格:各4,950円

サイズ:フリー

ジェラート ピケならではの、気分が上がるハッピーな色使いと、ポケモンの寝顔に癒される総柄ポーチは選ぶのが楽しくなる6色展開。

フロントに大きく施されたGELATO PIQUEの刺繍やファスナーの引手、裏地の配色にもこだわっています。

側面まで開くファスナー仕様なので出し入れがしやすく、内側にはゴム口のポケットが両面についており収納力も抜群です。

【ポケモンスリープ】タオル

カラー・ポケモン:上段左から)

・オレンジ:ヒトカゲ

・イエロー:ピカチュウ

・ピンク:ヤドン

・ミント:イーブイ

・ネイビー:カビゴン

・ブルー:トゲピー

価格:各1,760円

サイズ:フリー

ポケモンの寝顔に癒やされる今治で織り上げたタオルは、選ぶのが楽しくなる6色展開。

一般的なハンドタオルより一回り大きめのサイズに仕上げられています。

gelato pique Sleep:【ポケモンスリープ】【Sleep】プリント3点セット(シングル)

価格:17,820円

カラー:イエロー

サイズ:S(シングル)

いろんなポーズで眠っているピカチュウがかわいい、総柄プリントの寝具セット。

シングルサイズの掛け布団カバー、ボックスシーツ、ピローケースの3点セットはピカチュウをプリントした巾着に入れて届けられます。

柔らかいカットソー素材とピカチュウの寝顔でリラックスしたおうち時間が楽しめる寝具。

‘ベビモコ’素材のピカチュウクッションとも相性抜群です。

※GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストアは販売されません

【ポケモンスリープ】【Sleep】ベビモコ ピカチュウ クッション

価格:各11,880円

カラー:イエロー

サイズ:フリー(約 縦47cm×横65cm×奥行10cm)

表面には眠っているピカチュウ、裏面にはジェラート ピケのロゴをジャガードで表現したクッション。

一般的な枕よりも一回り大きいサイズのクッションは、マチ付きでしっかりとした厚みをもたせてあります。

ジェラート ピケならではの柔らかいもこもこ素材と、ピカチュウの寝顔がお部屋の中に癒しを届けてくれるグッズです。

※GELATO PIQUE HOMMEオフィシャルオンラインストアは販売されません

第1弾で大好評だったなりきりシリーズにヤドン・メタモン・イーブイが仲間入り。

ジェラート ピケにて2024年7月26日より販売される「GELATO PIQUE meets Pokémon Sleep」の紹介でした☆

