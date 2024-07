ファッションブランド「 AMERI(アメリ) 」が、シューズブランド「CONVERSE(コンバース)」 と初コラボレーション。第1弾として、ホワイトカラーのコラボスニーカーが7月31日(水)、第2弾のブラックカラーのスニーカーが、8月28日(水)から販売スタートします。それに先がけて、定額会員制サービス「Amate」会員のみの先行予約が、7月29日(月)より開始。素材やディテールにこだわりがギュッと詰まった厚底のコンバースは、いつものスニーカースタイルを格上げしてくれるはずですよ。

「AMERI」が「CONVERSE」と初コラボ「NO RULES FOR FASHION=ファッションにルールはない」をコンセプトにする「AMERI」からこのたびお目見えするのは、「CONVERSE」とのコラボスニーカー。コンバースの人気モデル、「ALL STAR LIFTED OX」をベースにしています。足元にボリューム感をプラスする、高さのあるソールがポイント。カジュアルからきれいめまで、どんなスタイルにも合わせやすいのが魅力のモデルです。コラボならではの特別感たっぷりなデザイン今回のコラボスニーカー「CONVERSE×AMERI ALL STAR LIFTED OX」(税込2万2000円)の注目ポイントは、パーツごとにキャンバス地、スエード、レザーの、3つの異なる素材が使用されているところ。品のある素材が用いられているから、カジュアルさが抑えられ、よりモードな印象に仕上がっています。「AMERI」と「CONVERSE」のロゴがあしらわれたシューレースや、「AMERI」のロゴが刻印されたレザータグのアクセサリーパーツも、とってもおしゃれ!さらに、くるぶし側面にもAMERIのコンセプトである“NO RULES FOR FASHION”のロゴがプリントされていて、コラボならではの特別感がありますよね。ソールの配色までおしゃれな2色展開カラーは、第1弾としてお目見えする『ホワイト』と、第2弾に登場する『ブラック』の2色展開。どちらもワントーンでまとめられ、クリーンな印象に仕上がっています。アウトソールは配色カラーになっていて、特に『ブラック』は、鮮やかなグリーンが存在感たっぷり。ふとしたときにちらりと覗き、さりげなく遊び心を感じさせてくれそうですね。注目のコラボスニーカーは争奪戦かも…「CONVERSE×AMERI ALL STAR LIFTED OX」の『ホワイト』は7月31日(水)から、『ブラック』は8月28日(水)より、オフィシャルウェブサイト、Ameri VINTAGE直営全店舗にて販売がスタート(official WEB STOREは12:00、ZOZOTOWNは15:00発売)。サイズは0.5cm刻みで、22.5〜25.5cmが用意されていますよ(22.5cm、25.5cmはWEB STORE限定)。特別感たっぷりのおしゃれなコンバースをゲットして、みんなと差をつけちゃいましょ。Ameri VINTAGE official WEB STOREhttps://amerivintage.co.jp/参照元:B STONE株式会社 プレスリリース