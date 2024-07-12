5頭身フィギュアブランド「Adokenette」に「【推しの子】」や「銀魂」のキャラたちが登場！ 7月12日16時より予約開始
【Adokenette アクア/ルビー/有馬かな】
予約開始：7月12日16時
9月 発送予定
価格：各3,960円
【Adokenette 坂田銀時/桂小太郎/高杉晋助】
予約開始：7月12日16時
11月 発送予定
価格 坂田銀時/高杉晋助：各3,960円 桂小太郎：4,180円
本体
専用台座
本体
専用台座
本体
専用台座
本体
専用台座
本体
エリザベス
専用台座
本体
専用台座
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
予約開始：7月12日16時
9月 発送予定
価格：各3,960円
【Adokenette 坂田銀時/桂小太郎/高杉晋助】
予約開始：7月12日16時
11月 発送予定
価格 坂田銀時/高杉晋助：各3,960円 桂小太郎：4,180円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「Adokenette アクア/ルビー/有馬かな」と「Adokenette 坂田銀時/桂小太郎/高杉晋助」をそれぞれ9月と11月に発売する。7月12日16時より同社通販サイト「プレミアムバンダイ」などで予約を開始する予定で、価格は桂小太郎を除く各商品が3,960円、桂小太郎が4,180円。
本製品は、同社の新たな総合ブランド「Rowtashii Noise（ロウタシーノイズ）」の5頭身フィギュアブランド「Adokenette」より、アニメ「【推しの子】」のアクア、ルビー、有馬かなと、アニメ「銀魂」の坂田銀時、桂小太郎、高杉晋助をそれぞれフィギュア化したもの。
「あどけなさ」をコンセプトに、自然と穏やかな気持ちになってしまう「あどけない雰囲気」のデフォルメバランスと、物陰からこそっと覗くような微笑ましいポージングが特徴。家の机や棚などにも飾りやすい、両手にそっとおさまるくらいのサイズ感となっている。
「Adokenette アクア」サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
専用台座
「Adokenette ルビー」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
専用台座
「Adokenette 有馬かな」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
専用台座
「Adokenette 坂田銀時」サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
専用台座
「Adokenette 桂小太郎」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
エリザベス
専用台座
「Adokenette 高杉晋助」サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容
本体
専用台座
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス
※画像はイメージです。
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