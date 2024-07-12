【Adokenette アクア/ルビー/有馬かな】予約開始：7月12日16時9月 発送予定価格：各3,960円【Adokenette 坂田銀時/桂小太郎/高杉晋助】予約開始：7月12日16時11月 発送予定価格 坂田銀時/高杉晋助：各3,960円 桂小太郎：4,180円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「Adokenette アクア/ルビー/有馬かな」と「Adokenette 坂田銀時/桂小太郎/高杉晋助」をそれぞれ9月と11月に発売する。7月12日16時より同社通販サイト「プレミアムバンダイ」などで予約を開始する予定で、価格は桂小太郎を除く各商品が3,960円、桂小太郎が4,180円。

本製品は、同社の新たな総合ブランド「Rowtashii Noise（ロウタシーノイズ）」の5頭身フィギュアブランド「Adokenette」より、アニメ「【推しの子】」のアクア、ルビー、有馬かなと、アニメ「銀魂」の坂田銀時、桂小太郎、高杉晋助をそれぞれフィギュア化したもの。

「あどけなさ」をコンセプトに、自然と穏やかな気持ちになってしまう「あどけない雰囲気」のデフォルメバランスと、物陰からこそっと覗くような微笑ましいポージングが特徴。家の机や棚などにも飾りやすい、両手にそっとおさまるくらいのサイズ感となっている。

「Adokenette アクア」

「Adokenette ルビー」

「Adokenette 有馬かな」

「Adokenette 坂田銀時」

「Adokenette 桂小太郎」

「Adokenette 高杉晋助」

サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS セット内容本体専用台座サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体専用台座サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体専用台座サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS セット内容本体専用台座サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体エリザベス専用台座サイズ：全高 約135mm 素材：PVC、ABS セット内容本体専用台座

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

(C)空知英秋／集英社･テレビ東京･電通･BNP･アニプレックス

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