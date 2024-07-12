『氣志團万博2024』GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、HYDE、ももクロら 第1弾出演アーティストを発表
11月9日（土）・10日（日）に、幕張メッセに会場を変更して開催される『氣志團万博 ～シン・キシダンバンパク～ supported by ALL FREE』の第1弾出演アーティストが発表された。
第1弾出演アーティストとして、各日程13組の出演アーティストが発表となった。
出演者
※五十音順、敬称略
▼11月9日(土)
石田社長＆保科有里(夢グループ) ＜OPENING CEREMONY ACT＞、氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、Chilli Beans.、HYDE、PEOPLE 1、PEDRO、暴動クラブ＜WELCOME ACT＞、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ROTTENGRAFFTY
▼11月10日(日)
アイナ・ジ・エンド、ano、岡崎体育、GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、氣志團、君島大空(独奏) ＜OPENING CEREMONY ACT＞、Kroi、ゴールデンボンバー、coldrain、サバシスター、湘南乃風、DJダイノジ＜WELCOME ACT＞、HEY-SMITH
発表と同時に、氣志團万博オフィシャルHP最速先行受付（先着）の受付がスタートした。