神戸『ビショップ音楽祭』第3弾でスチャダラパー 、CHO CO PA、TENDREが出演決定、ショップ&フードの出店情報も発表

9月15日(日)に神戸メリケンパークにて開催される『ビショップ音楽祭』第3弾アーティストが発表。スチャダラパー、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、TENDREの出演が決定した。

同イベントは、ビショップ創立30周年を記念して、地元神戸のメリケンパークを舞台に、音楽とファッション、ライフスタイルを楽しめる野外フェス。すでにウルフルズ、大橋トリオ、chelmico、KREVA、tofubeatsの出演が発表されている。

また、下記のフード&ショップの出店情報も発表された。ショップエリアには豪華ブランドが出店、限定アイテムの販売も……? フードエリアには、全国から選りすぐりの名店が集結するので要チェック。

■ SHOP

・岩倉AA

・KIJIMA TAKAYUKI

・THE NORTH FACE

・NEAT

・WILD THINGS

and more…

■ FOOD

・uRashima(ピザ)

・酒井商会(和食)

・THE CITY DONUTS AND COFFEE(ドーナツ)

・THE SPICE(スパイスカレー)

・南所豆花(台湾スイーツ)

・Nick(ソーセージ・ステーキ)

・Park Coffee&Bagel(ベーグル)

・Harlow ICE CREAM(アイスクリーム)

・HYOE'S BURGERS+FRIES(ハンバーガー)

and more…