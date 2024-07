2024年8月19日(月)~22日(木)の4日間、東京・有楽町マリオン内の劇場“I‘M A SHOW”にて、『有楽町ブロードウェイ映画祭』の開催が決定した。

会場となるI‘M A SHOW がある有楽町マリオンは、昭和の芸能史に刻まれる数々のSHOWが開催されたエンターテインメントの聖地「日本劇場(日劇)」跡。さらに近隣には帝国劇場はじめ数多くの劇場・映画館が立ち並び、日本のブロードウェイともいえる場所だ。この地で今回初開催となる『有楽町ブロードウェイ映画祭』は、多くの方にミュージカルやダンスの楽しさ、魅力を知ってもらいたいという思いから企画された。

上映作品は、ビンセント・ミネリが監督を、フレッド・アステアが主演を務め、落ち目のスターが新作舞台劇でブロードウェイに返り咲こうと奮闘する姿を描いた名作ミュージカル映画『バンド・ワゴン』(112分/1953年)。

『バンド・ワゴン』 (C) 1953 WBEI

『シカゴ』『PIPPIN』など、いまも愛され続けるミュージカルの演出・振付で知られるボブ・フォッシーが初めて映画の振付を務め、自身も出演している日本では劇場初公開となる『マイ・シスター・アイリーン』(108分/1955年)。

『マイ・シスター・アイリーン』 (C)1955 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

ボブ・フォッシーの自伝的作品で、1980年に第33回カンヌ国際映画祭でパルムドール、第52回アカデミー賞で4部門を受賞した『オール・ザット・ジャズ』(123分/1979年)の3本を予定している。

『オール・ザット・ジャズ』 (C) 1979 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

さらに、『有楽町ブロードウェイ映画祭 2024夏』のスペシャルアンバサダーに、日本を代表する演出家として、ミュージカル、ストレートプレイ、 オペラ、歌舞伎などジャンルを問わず幅広く作品を手掛ける宮本亞門が決定。ハリウッドのミュージカル映画に精通し、今回の映画祭で上映する『マイ・シスター・アイリーン』『オール・ザット・ジャズ』に携わるボブ・フォッシーと同じく、振付師・演出家として活躍し続けている宮本亞門。舞台やミュージカルを愛して止まない方々から、このような作品に初めて触れる方々まで、楽しさと新たな発見に溢れた映画祭にしたいという本企画の思いに賛同し、スペシャルアンバサダーを引き受けた、とのこと。

宮本亞門

今後、様々な媒体やSNSを通して、上映作品の見どころや魅力が紹介される。