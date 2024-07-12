BABYMONSTER、「FOREVER」MVビハインド公開
BABYMONSTERが、「FOREVER」ミュージックビデオのビハインドを公開した。
【画像を見る】「FOREVER」ミュージックビデオ製作記
10日公式ブログに掲載された「BABYMONSTER-『FOREVER』M/V MAKING FILM」は、「FOREVER」MVの製作記を垣間見ることができる映像となっている。
ファッションショーのセットに登場したBABYMONSTERはコンセプトに没頭し、見る人たちを魅了。ブティック売場、UFOキャッチャーシーン、アサのラップ·チキータのダンスブレイク撮影現場も公開されている。ホテルシーン撮影は、7人7色の表情演技とメンバーたちの愛らしいケミストリーが光を放った。 特に、高難易度ワイヤー撮影で目を引いた。最終日の野外撮影後、メンバーは「きれいな夜景と共に私たち7人のメンバーが皆一緒に素敵に終えられて良かった」として「『FOREVER』ミュージックビデオをたくさん愛してほしい」と伝えた。
ソニーミュージックオフィシャルサイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/BABYMONSTER/
日本版オフィシャルサイト：https://yg-babymonster-official.jp/
日本版オフィシャルX(旧twitter)：https://twitter.com/_BABYMONSTER_JP
Instagram：https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/
TikTok：https://www.tiktok.com/@babymonster_yg_tiktok
Facebook：https://www.facebook.com/BABYMONSTER.ygofficial/
【画像を見る】「FOREVER」ミュージックビデオ製作記
10日公式ブログに掲載された「BABYMONSTER-『FOREVER』M/V MAKING FILM」は、「FOREVER」MVの製作記を垣間見ることができる映像となっている。
ファッションショーのセットに登場したBABYMONSTERはコンセプトに没頭し、見る人たちを魅了。ブティック売場、UFOキャッチャーシーン、アサのラップ·チキータのダンスブレイク撮影現場も公開されている。ホテルシーン撮影は、7人7色の表情演技とメンバーたちの愛らしいケミストリーが光を放った。 特に、高難易度ワイヤー撮影で目を引いた。最終日の野外撮影後、メンバーは「きれいな夜景と共に私たち7人のメンバーが皆一緒に素敵に終えられて良かった」として「『FOREVER』ミュージックビデオをたくさん愛してほしい」と伝えた。
日本版オフィシャルサイト：https://yg-babymonster-official.jp/
日本版オフィシャルX(旧twitter)：https://twitter.com/_BABYMONSTER_JP
Instagram：https://www.instagram.com/babymonster_ygofficial/
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