雲海に昇る朝日と南孟渓特大橋 中国貴州省
雲海に包まれた南孟渓特大橋。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/楊家孟）
【新華社貴陽7月12日】中国貴州省の剣黎高速道路（剣河県−黎平県）で建設中の南孟渓特大橋でこのほど、雲海に朝日が昇る美しい光景が見られた。
雲海に包まれた南孟渓特大橋。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/楊家孟）
大橋は黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州剣河県南加鎮にあり、剣黎高速道路の重要工事の一つとして鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中国鉄建昆侖投資集団が建設する。二つのタワーを持つ2面ケーブルのプレストレスコンクリート斜張橋で全長は987.5メートル。今年4月に接合を完了した。
南孟渓特大橋を包み込んだ雲海に昇る朝日。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/鍾伝坤）
南孟渓特大橋を包み込んだ雲海に昇る朝日。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/鍾伝坤）
南孟渓特大橋を包み込んだ雲海に昇る朝日。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/楊家孟）
南孟渓特大橋を包み込んだ雲海に昇る朝日。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/鍾伝坤）
南孟渓特大橋を包み込んだ雲海に昇る朝日。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/鍾伝坤）
雲海に包まれた南孟渓特大橋。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/楊家孟）
雲海に包まれた南孟渓特大橋。（5月24日、ドローンから、貴陽＝新華社配信/鍾伝坤）