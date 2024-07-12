¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ã¤»Ø´ø¼Ô¤ËÌ©Ãå¡¡¡Ø¥Ó¥Ð¡¦¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ª»Ø´ø¼Ô¥É¥¥¥À¥á¥ë¤ÎÄ©Àï¡Ù10·î¸ø³«
¡¡¥°¥¹¥¿ー¥Ü¡¦¥É¥¥¥À¥á¥ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥Ó¥Ð¡¦¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡ª»Ø´ø¼Ô¥É¥¥¥À¥á¥ë¤ÎÄ©Àï¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥¹¥¤¥¹¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¿·µì¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤ÎÂÐÎ©¤ò±Ç²è²½¡¡¡Ø¥íー¥ëŽ¥¥¶Ž¥¥É¥é¥à¡ª¡Ù10·î4Æü¸ø³«
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼ã¤»Ø´ø¼Ô¥É¥¥¥À¥á¥ë¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡£
¡¡1981Ç¯1·î26Æü¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10Âå¤Îº¢¤«¤é»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤À¤¿¤ëµð¾¢¤¿¤Á¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¥É¥¥¥À¥á¥ë¤Ï¡¢2004Ç¯¡ÖÂè1²ó¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥Þー¥éー¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×Í¥¾¡¡¢2009Ç¯¤Ë¼å´§28ºÐ¤ÇÌ¾Ìç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØTIME¡Ù»ï¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë100¿Í¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÊì¹ñ¤Î¼ã¼ê²»³Ú²È¤«¤éÀ®¤ë¥·¥â¥ó¡¦¥Ü¥ê¥Ð¥ë¡¦¥æー¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤òÎ¨¤¤¤¿¥ì¥Êー¥É¡¦¥Ðー¥ó¥¹¥¿¥¤¥óºî¡Ö¥Þ¥ó¥Ü¡×¤Î±éÁÕÆ°²è¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥³ー¥ë¥É¥×¥ì¥¤¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤È¶¦¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ë½Ð±é¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥¥¥À¥á¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Î¿·¥Òー¥íー¤ÎÊª¸ì¡É¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2017Ç¯¡¢À¯¼£Åªº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¼ã¤²»³Ú²È¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¥¥À¥á¥ë¤Ï¸½¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤òNY¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ËÅ¸³«¡£ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥â¥ó¡¦¥Ü¥ê¥Ð¥ë¶Á¤È¤Î¥Ä¥¢ー¤¬Ãæ»ß¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¡¢ÁÄ¹ñ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤é¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¨¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥Þ¡×¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¯¼£Åª¤ËÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¥¥À¥á¥ë¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¤Ë¤âÆ±»þ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁÄ¹ñ¤Î¼ã¼ÔÃ£¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤Þ¤¿»Ø´ø¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢¥É¥¥¥À¥á¥ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤¬¡¢2018Ç¯3·î24Æü¤Ë¤Ï²¸»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥Þ¡×ÁÏÀß¼Ô¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¡¦¥Û¥»¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¦¤¬»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡2026Ç¯¤Ë¤Ï¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥¥À¥á¥ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Èà¤Î±É¸÷¤È¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤ËÌ©Ãå¤·¡¢³Æ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥ê¥Ïー¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ä¥³¥ó¥µー¥È±éÁÕ¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¡ØDUNE¡¿¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¾ÞÏ¿²»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥í¥ó¡¦¥Ðー¥È¥ì¥Ã¥È¤¬¥ß¥¥µー¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë