15製品から上位5位を決める、OM SYSTEM「欲しいレンズ総選挙」が開催中 投票した現品レンズが当たるチャンスも
OMデジタルソリューションズ株式会社は、「OM SYSTEM 欲しいレンズ総選挙2024夏」の実施を7月12日（金）に発表した。参加者から抽選で2名に、投票したレンズをプレゼントする企画。
OM SYSTEMの15本のレンズのうち、上位5位までを投票で決めるという内容。「OM SYSTEM STORE 夏祭り 2024」の一環として実施する。
投票は、公式ページまたはX公式アカウントから行う。両方での参加も可能。抽選で1名ずつ、現品レンズがプレゼントされる。
なお「OM SYSTEM STORE 夏祭り 2024」では、「500OMマイルプレゼント」「CBG-10プレゼント」「夏祭り限定セット販売」といった企画も展開中だ。
イベント名
欲しいレンズ総選挙 2024夏
投票期間
2024年7月12（金）～7月22日（月）
結果発表選挙結果：2024年7月26日（金）予定 当選発表：2024年7月末予定
エントリーレンズ
望遠ズーム党M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS
高倍率ズーム党M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
標準ズーム党M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II
単焦点党M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
広角ズーム党M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
公式ページ
https://jp.omsystem.com/campaign/c240712b/