新DCユニバースをキックオフする待望の映画『スーパーマン(原題)』のUS公開を1年後に控え、新エンブレムが公開された。ジェームズ・ガン監督がに投稿したエンブレムは、ダイヤモンド型に「スーパーマン」を象徴する「S」が入った新デザインとなっている。

ガンは、「ちょうど1年後に、『スーパーマン』が世界中で公開されるよ」とコメント。2025年7月11日に予定している米国公開まで1年のカウントダウンが始まることを記念した投稿だ。

この投稿をInstagramで見る

本作はスーパーマンのオリジンストーリ-ではなく、スーパーマンがクリプトン人のレガシーと、カンザス州スモールヴィルでクラーク・ケントとして育った人間としてのアイデンティティの間で、バランスを取ろうとする姿が描かれるという。

2024年2月にクランクインした映画は、北極圏に近いスヴァールバル諸島でも撮影。7月上旬にはオハイオ州クリーブランドで、初代スーパーマンを演じた故クリストファー・リーヴの息子であるウィル・リーヴがカメオ出演しているもキャッチされた。

スーパーマン役で主演するデヴィッド・コレンスウェットのほか、ロイス・レイン役でレイチェル・ブロスナハン、レックス・ルーサー役でニコラス・ホルト、ガイ・ガードナー役でネイサン・フィリオン、ホークガール役でイザベラ・メルセド、ミスター・テリフィック/マイケル・ホルト役でエディ・ガテギが出演する。新生DCユニバースの出先を占う重要作だ。

新DCU映画『スーパーマン(原題)』は2025年7月11日にUS公開予定。

