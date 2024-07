『怪盗グルーのミニオン超変身』が本国で大ヒットを飛ばす中、米イルミネーション・エンターテイメントとユニバーサルは『ミニオンズ』シリーズ第3弾『Minions 3(仮題)』の計画を発表した。2027年6月30日より米公開となる。

『ミニオンズ』第3作の脚本を務めるのは、『ミニオンズ』『ペット』シリーズでお馴染みのブライアン・リンチ。監督は、『怪盗グルー』シリーズや第1作『ミニオンズ』(2015)でメガホンをとり、ミニオンの声優も担当するピエール・コフィンが務める。プロデュースは、イルミネーション創設者兼CEOのクリス・メレダンドリと『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(2023)ビル・ライアン。

2010年公開の『怪盗グルーの月泥棒 3D』以来、『怪盗グルー』&『ミニオンズ』シリーズは世界的人気を獲得し、作品の総興行収入は約50億ドルに到達。2022年7月1日に公開された『ミニオンズ フィーバー』(2022)はオープニング週末に世界興行収入の首位となり、7月4日の祝日には1億2,500万ドルの国内興行収入で記録を塗り替えた。

2024年7月3日に米公開されたばかりの『怪盗グルーのミニオン超変身』は、1億2,260万ドルという驚異的な国内興収を記録。公開2週目には3,000万ドル以上の興収が見込まれ、再び首位に立つと予想されている。日本では7月19日より全国公開予定だ。

