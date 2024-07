ディズニーによる最大のファン・コンベンションイベント「D23」が、2024年は8月9日(金)~11日(日)にかけてアメリカ・カリフォルニア州アナハイムにて開催される。

このイベントは、従来「D23 Expo」として隔年で開催されてきた(2021年はコロナ禍のため中止、翌2022年に開催)が、今年から「D23: The Ultimate Disney Fan Event」と改題。大幅に規模を拡大し、メイン会場のアナハイム・コンベンション・センターに加え、最大のショーケースは1万7千人以上を収容できるホンダ・センターにて実施。開幕前日の8月8日には、ディズニーランド・リゾートにて、イベントを記念した「D23デー」も開催される。

また今回のD23では、イベントの一部がにてストリーミング配信されるという。配信されるプレゼンテーションは未発表だが、これもディズニーにとっては初めての試みだ。

イベントの目玉は、ホンダ・センターで3夜にわたり開催されるショーケース&セレモニー。9日(金)の「ディズニー・エンターテインメント・ショーケース」では、ディズニー・ブランドの新作映画・テレビシリーズなどからキャストたちが登壇し、新映像の公開や“サプライズ発表”が行われる。10日(土)の「ディズニー・エクスペリエンス・ショーケース」は、世界中のテーマパークにまつわるプレゼンテーション&パフォーマンスだ。

11日(日)の「ディズニー・レジェンド・セレモニー」では、新たに“ディズニー・レジェンド”として選出された14人が表彰される。今年は『スター・ウォーズ』シリーズからハリソン・フォードやヨーダ役のフランク・オズをはじめ、アンジェラ・バセット、ジェイミー・リー・カーティス、マイリー・サイラス、そして監督らが登場する予定だ。

そのほか、アナハイム・コンベンション・センターのステージにも気になるイベントがいくつも用意されている。9日(金)の注目は、(MCU)の作曲家たちが登場する「ミュージック・オブ・マーベル・スタジオ」や、『トイ・ストーリー』シリーズの生誕30年を記念したステージだ。

10日(土)には『モアナと伝説の海2』のフィルムメーカーによるパネル・ディスカッションや、マーベル・アニメーションの新作プレゼンテーションも。スパイダーマンの新作アニメ「ユア・フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン」や、MCUと直結する『ブラックパンサー』のアニメシリーズ「アイズ・オブ・ワカンダ」、そのほか「ホワット・イフ…?」「X-Men ’97」の新シーズンに関する発表が予定されている。

ちなみにアナハイム・コンベンション・センターでは充実の展示も見どころで、『アバター』シリーズのパビリオンや、マーベルドラマ「ロキ」(2021-)からはTVA(時間変異取締局)のウォークスルー・アトラクション、ILMが開発したバーチャルセット「Stagecraft」のデモンストレーションなども。会場に足を運べる方は、ぜひこれらも楽しんでほしい。

2024年の「D23」は8月9日(金)~11日(日)に開催予定。ストリーミング配信については続報を待とう。

Source: D23

