豊かな緑と川が織り成す夏景色 中国・六盤水市
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
【新華社六盤水7月12日】中国貴州省六盤水市の牂牁江風景区ではこのところ、草木の緑が青く澄んだ川に映え、山々や民家と共に鮮やかな夏景色を織り成している。
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
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10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
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10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
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10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）
10日、牂牁江風景区に広がる夏景色。（ドローンから、六盤水＝新華社記者/陶亮）