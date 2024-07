【「ホロライブEnglish -Advent-」3Dモデルお披露目配信】8月3日~

カバーは同社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏で活動中のVTuberグループ「ホロライブEnglish -Advent-」において、所属しているシオリ・ノヴェラさん、古石ビジューさん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの3Dモデルお披露目配信日程を7月12日に発表した。

お披露目配信は8月3日より順次配信を予定し、8月18日には「ホロライブEnglish -Advent-」所属メンバーによるスペシャル3Dコラボ配信を予定している。

8月3日12時~ 配信予定

YouTubeチャンネル :Shiori Novella Ch. hololive-EN

ハッシュタグ : #Shiorin3D

8月4日12時~ 配信予定

YouTubeチャンネル :Koseki Bijou Ch. hololive-EN

ハッシュタグ : #Biboo3D

8月10日12時~ 配信予定

YouTubeチャンネル :Nerissa Ravencroft Ch. hololive-EN

ハッシュタグ: #3DemonDebut

8月11日12時~ 配信予定

YouTubeチャンネル :FUWAMOCO Ch. hololive-EN

ハッシュタグ : #FWMC3D

8月18日12時~ 配信予定

YouTubeチャンネル :hololive English

ハッシュタグ : #Advent3D

🎉#holoAdvent 3D Debut🎉



hololive English -Advent- will be holding their 3D debuts, beginning on August 2nd (PDT)!



8/2👁‍🗨@shiorinovella

8/3🗿@kosekibijou

8/9🎼@nerissa_en

8/10🐾@fuwamoco_en



And a special collab on the official hololive English channel on the 17th!



🔽More… pic.twitter.com/5AILJ8XUg0