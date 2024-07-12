【「ホロライブEnglish -Advent-」3Dモデルお披露目配信】
8月3日～

　カバーは同社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏で活動中のVTuberグループ「ホロライブEnglish -Advent-」において、所属しているシオリ・ノヴェラさん、古石ビジューさん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの3Dモデルお披露目配信日程を7月12日に発表した。

　お披露目配信は8月3日より順次配信を予定し、8月18日には「ホロライブEnglish -Advent-」所属メンバーによるスペシャル3Dコラボ配信を予定している。

3Dモデルお披露目 配信スケジュール（日本時間）

シオリ・ノヴェラ 3Dお披露目配信

8月3日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Shiori Novella Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #Shiorin3D

古石ビジュー 3Dお披露目配信

8月4日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Koseki Bijou Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #Biboo3D

ネリッサ・レイヴンクロフト 3Dお披露目配信

8月10日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Nerissa Ravencroft Ch. hololive-EN
ハッシュタグ： #3DemonDebut

フワワ・アビスガード & モココ・アビスガード 3Dお披露目配信

8月11日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：FUWAMOCO Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #FWMC3D

ホロライブEnglish -Advent- スペシャル 3Dコラボ配信

8月18日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：hololive English
ハッシュタグ ： #Advent3D

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