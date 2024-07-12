「ホロライブEnglish -Advent-」のシオリ・ノヴェラさんをはじめ5名の3Dお披露目配信日程が決定。8月3日より順次発表
8月3日～
カバーは同社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏で活動中のVTuberグループ「ホロライブEnglish -Advent-」において、所属しているシオリ・ノヴェラさん、古石ビジューさん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、フワワ・アビスガードさん、モココ・アビスガードさんの3Dモデルお披露目配信日程を7月12日に発表した。
お披露目配信は8月3日より順次配信を予定し、8月18日には「ホロライブEnglish -Advent-」所属メンバーによるスペシャル3Dコラボ配信を予定している。
3Dモデルお披露目 配信スケジュール（日本時間）
シオリ・ノヴェラ 3Dお披露目配信
8月3日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Shiori Novella Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #Shiorin3D
古石ビジュー 3Dお披露目配信
8月4日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Koseki Bijou Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #Biboo3D
ネリッサ・レイヴンクロフト 3Dお披露目配信
8月10日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：Nerissa Ravencroft Ch. hololive-EN
ハッシュタグ： #3DemonDebut
フワワ・アビスガード & モココ・アビスガード 3Dお披露目配信
8月11日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：FUWAMOCO Ch. hololive-EN
ハッシュタグ ： #FWMC3D
ホロライブEnglish -Advent- スペシャル 3Dコラボ配信
8月18日12時～ 配信予定
YouTubeチャンネル ：hololive English
ハッシュタグ ： #Advent3D
🎉#holoAdvent 3D Debut🎉- hololive production (English) (@hololive_En) July 12, 2024
hololive English -Advent- will be holding their 3D debuts, beginning on August 2nd (PDT)!
8/2👁🗨@shiorinovella
8/3🗿@kosekibijou
8/9🎼@nerissa_en
8/10🐾@fuwamoco_en
And a special collab on the official hololive English channel on the 17th!
🔽More… pic.twitter.com/5AILJ8XUg0
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