■＜氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE＞



11月09日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホール11月10日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールopen9:00 / start10:30 / 20:30終演予定【出演者】 ※五十音順▼11月9日(土)：石田社長＆保科有里(夢グループ)＜OPENING CEREMONY ACT＞、氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、Chilli Beans.、HYDE、PEOPLE 1、PEDRO、暴動クラブ＜WELCOME ACT＞、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ROTTENGRAFFTY▼11月10日(日)：アイナ・ジ・エンド、ano、岡崎体育、GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、氣志團、君島大空(独奏)＜OPENING CEREMONY ACT＞、Kroi、ゴールデンボンバー、coldrain、サバシスター、湘南乃風、DJダイノジ＜WELCOME ACT＞、HEY-SMITH▼チケット一般発売日：10/5(土）10:00〜【氣志團万博HP最速先行受付(先着)】受付期間：7/12(金)12:00〜8/4(日)23:59https://eplus.jp/kishidanbanpaku24/ ※PC/スマホ※イープラスの会員登録(無料)が必要です。※受付に関する詳細は受付画面にてご確認下さい。