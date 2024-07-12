＜氣志團万博2024＞、第一弾発表にHYDE、GACKT、アイナ・ジ・エンド、ROTTENGRAFFTY、ano、Kroiなど25組
＜氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE＞が11月9日(土)および10日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催されることは既報のとおり。このたび、第一弾出演アーティストが発表となった。
◆＜氣志團万博2024＞ 画像
発表されたのは、各日程13組ずつ、延べ26組。初日11月9日(土)には、夢グループの石田社長＆保科有里(OPENING CEREMONY ACT)、氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、Chilli Beans.、HYDE、PEOPLE 1、PEDRO、暴動クラブ(WELCOME ACT)、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ROTTENGRAFFTYが出演する。
氣志團万博オフィシャルHP最速先行受付開始は7月12日(金)12:00より。
■＜氣志團万博2024 〜シン・キシダンバンパク〜 supported by ALL FREE＞
11月10日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホール
open9:00 / start10:30 / 20:30終演予定
【出演者】 ※五十音順
▼11月9日(土)：石田社長＆保科有里(夢グループ)＜OPENING CEREMONY ACT＞、氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、Chilli Beans.、HYDE、PEOPLE 1、PEDRO、暴動クラブ＜WELCOME ACT＞、MY FIRST STORY、ももいろクローバーZ、T.C.R.横浜銀蝿R.S.、ROTTENGRAFFTY
▼11月10日(日)：アイナ・ジ・エンド、ano、岡崎体育、GACKT YELLOW FRIED CHICKENz、氣志團、君島大空(独奏)＜OPENING CEREMONY ACT＞、Kroi、ゴールデンボンバー、coldrain、サバシスター、湘南乃風、DJダイノジ＜WELCOME ACT＞、HEY-SMITH
▼チケット
一般発売日：10/5(土）10:00〜
【氣志團万博HP最速先行受付(先着)】
受付期間：7/12(金)12:00〜8/4(日)23:59
https://eplus.jp/kishidanbanpaku24/ ※PC/スマホ
※イープラスの会員登録(無料)が必要です。
※受付に関する詳細は受付画面にてご確認下さい。
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