＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞、前日7月25日（木）は入場無料の前夜祭
＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞が、2024年7月26日（金）〜28日（日）の3日間、新潟県 湯沢町 苗場スキー場で開催となるが、その前日の7月25日（木）は入場無料の前夜祭が開催となる。
この日は、YELLOW CLIFFとOASISエリア、RED MARQUEEステージが開放され、盆踊り大会や抽選会、花火の打ち上げ、スペシャルギグ＠RED MARQUEEが催される予定だ。恒例の大食い大会も開催される。
＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞前夜祭
12：00〜 駐車場、CAMP SITE、YELLOW CLIFF オープン
18：00〜 入場ゲート、OASISエリア オープン
・苗場音頭で盆踊り大会
・豪華商品が当たる大抽選会
・打ち上げ花火
20：00〜 SPECIAL GIG ＠ RED MARQUEE
＊出演者は当日発表！
大食い大会＠OASIS エリア
24：00 閉場
＜キャッシュレス決済＞
【使用可能な決済サービス】
・クレジットカード：AMERICAN EXPRESS / VISA / MASTER / JCB
・電子マネー：Kitaca / PASMO / Suica / manaca / TOICA / ICOCA / はやかけん / nimoca / SUGOCA
nanaco / WAON / 楽天Edy / QUICPay / iD
・QRコード：auPay / PayPay / d払い
※アメックスで30%キャッシュバック：対象店舗でのお支払いにアメックスの対象カード（*）を利用いただくと、500円ご利用毎に150円をキャッシュバック！
(*）対象カードは以下よりご確認ください。
https://www.americanexpress.com/jp/benefits/events-offers/fuji-rock-festival.html
※ご利用最大10,000円まで。キャッシュバック上限は3,000円となります。
※直接決済ではなく、QUICPay（クイックペイ）などの決済サービスを利用して決済した場合は対象外です。
【チャージについて】
入場ゲート手前「YELLOW CLIFF」にセブン銀行ATMを設置。下記決済サービスのチャージが可能です。
《チャージ可能なサービス》
交通系ICカード、nanaco、楽天Edy、PayPay、au PAY、d払い
《チャージ可能時間》
7/26(金) 13:00〜20:00 7/27(土)、28(日) 11:00〜20:00
※その他のサービスをご利用の方は、あらかじめチャージの上ご来場ください。
◆＜FUJI ROCK FESTIVAL＞オフィシャルサイト