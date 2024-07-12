※入場無料12：00〜 駐車場、CAMP SITE、YELLOW CLIFF オープン18：00〜 入場ゲート、OASISエリア オープン・苗場音頭で盆踊り大会・豪華商品が当たる大抽選会・打ち上げ花火20：00〜 SPECIAL GIG ＠ RED MARQUEE＊出演者は当日発表！大食い大会＠OASIS エリア24：00 閉場

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