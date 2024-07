【ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾】7月26日 発売予定

マッシュスタイルラボは、同社ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」より睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep(ポケモンスリープ)」のデザインを取り入れたルームウェアやグッズ第2弾を7月26日に発売する。詳細については追って記載する。

□ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾のページ

(C)2023 Pokemon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures/GAME FREAK inc. Developed by SELECT BUTTON inc.