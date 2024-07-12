ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾が7月26日に発売！ヤドン、メタモン、イーブイのふわもこルームウェアなどが登場
【ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾】
7月26日 発売予定
(C)2023 Pokemon.
7月26日 発売予定
マッシュスタイルラボは、同社ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」より睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」のデザインを取り入れたルームウェアやグッズ第2弾を7月26日に発売する。詳細については追って記載する。
□ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾のページ
＼＼＼待ちに待った第2️⃣弾／／／#ジェラートピケ ✖️ #ポケモンスリープ#ヤドン #メタモン #イーブイ と一緒に眠りましょう✨🛌https://t.co/nCw1wFCnJB pic.twitter.com/yxW4qiZbks- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) July 12, 2024
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