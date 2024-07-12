【ジェラート ピケ×「ポケモンスリープ」第2弾】
7月26日 発売予定

　マッシュスタイルラボは、同社ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」より睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）」のデザインを取り入れたルームウェアやグッズ第2弾を7月26日に発売する。詳細については追って記載する。

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