セガが展開するホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」の新作フィギュアとして「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」が登場!

劇中のラストシーンをモチーフにしたロングヘア姿の「綾波レイ」が、1/7スケールで立体化されています☆

セガ「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」

価格:19,800円(税込)

予約受付期間:2024年7月11日(木)〜10月7日(月)

発売時期:2025年7月予定

販売方法:受注生産

サイズ:約W135mm×D150mm×H118mm

仕様:PVC、ABS 塗装済み完成品 1/7スケールフィギュア

対象年齢:15歳以上

原型:小澤真吾

彩色:ピンポイント

撮影:ケイフォトサービス

取扱サイト:S-FIRE公式サイト

ホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」シリーズから「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」が登場!

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、劇中のラストシーンをモチーフにロングヘア姿の「綾波レイ」が1/7スケールでフィギュア化されます。

「碇シンジ」をずっと待ち続けた「レイ」の心情がイメージされた、慈しみと優しさをたたえた表情とポージングで情感たっぷりに立体化。

1本1本の流れを意識して丁寧に創り上げられた、劇中でも印象的な長く伸びた髪の造形にも注目です。

繊細で流麗な髪の毛の流れを強調した彩色によって、全体のフォルムで幻想的な美しさを感じられるような仕上がりになっています。

また、2024年7月28日(日)に開催される「ワンダーフェスティバル2024【夏】」にて、「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」の彩色見本を展示。

その美しい造形を直接見られるチャンスです!

劇中のラストシーンで登場したロングヘア姿の「綾波レイ」の幻想的なフィギュア。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」は、2024年7月11日(木)から10月7日(月)まで、S-FIRE公式サイトにて予約受付中です。

※ワンダーフェスティバル2024【夏】での展示について、変更・中止する場合があります

2本の刀を携えた副隊長!セガ「S-FIRE(エスファイア)」怪獣8号 フィギュア 保科宗四郎 2本の刀を携えた副隊長!セガ「S-FIRE(エスファイア)」怪獣8号 フィギュア 保科宗四郎 続きを見る

🄫カラー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラストシーンの姿を1/7スケールで立体化!セガ「シン・エヴァンゲリオン劇場版 フィギュア 綾波レイ ロングヘアVer.」 appeared first on Dtimes.