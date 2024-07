中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、あす13日に8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2024』(後2:00〜9:56)のタイムテーブルと歌唱曲が12日、発表となった。14回目のテーマは「hope! 音楽のチカラ」。テーマにちなみ、全国7ヶ所の希望の地から“希望のうた”を歌う中継企画を実施する。午後8時台には、昨年大反響だったダンス企画がスケールアップ。グループ対抗ダンスバトル、1on1ダンスバトル、ダンス企画プロデュースのs**t kingz選抜ダンスショー、ダンス界のホープによるダンスショータイムが繰り広げられる。

午後9時台には、一夜限りのスペシャルバンド「hopeバンド」が登場。豪華ボーカル陣のアイナ・ジ・エンド、ISSA(DA PUMP)、大野雄大・花村想太(Da-iCE)、北村匠海(DISH//)、ジェシー(SixTONES)、成田昭次・岡本健一(Rockon Social Club)、はっとり(マカロニえんぴつ)、三浦大知、MISIAが、日本を代表する名曲の数々をカバーする。出演が予定されていたSUPER EIGHTは、アーティストサイドからの申し出を受け、出演を見合わせることが発表された。また、放送内で三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONSが出演する番組連動の限定インフォマーシャルの放送も決定。番組公式アカウントでは、アーティストからのボイスメッセージが届く企画を今年も開催する。出演アーティスト71組のタイムテーブルは以下のとおり。■『音楽の日2024』タイムテーブル▼午後2時〜(1時間ごとの出演者は50音順、以下同)・中継INI「Rocketeer」新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」郷ひろみ「2億4千万の瞳」「できるだけ、」JO1「Love seeker」超特急「ジュブナイラー」MINMI「シャナナ☆」アリス(特別出演)「チャンピオン」&TEAM「Dropkick」s**t kingz「FFP feat.C&K」Travis Japan「LEVEL UP」BE:FIRST「Mainstream」・“希望のうた”中継企画Little Glee Monster「いつかこの涙が」@神戸▼午後3時台ENHYPEN「BLOSSOM」櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか?」DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」乃木坂46「好きというのはロックだぜ!」平井 大「題名のない今日」BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」ME:I「Click」LE SSERAFIM「Perfect Night」・“希望のうた”中継企画爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」@日本武道館FUNKY MONKEY BΛBY’S「希望の唄」「あとひとつ」@石川・能登WANIMA「旅立ちの前に」@熊本▼午後4時台アイナ・ジ・エンド「宝者」倉木麻衣「Secret of my heart」島津亜矢「I Was Born To Love You」SPYAIR「オレンジ」Da-iCE「I wonder」DISH//「沈丁花」TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu [Japanese Ver.]」Rockon Social Club「Summer of Love」・中継AKB48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48)「恋するフォーチュンクッキー」THE RAMPAGE「100degrees」nobodyknows+「ココロオドル」日向坂46「ドレミソラシド」FANTASTICS「ブレイクライン」▼午後5時台奥田民生「愛のために」超ときめき▽宣伝部「最上級にかわいいの!」長渕剛「乾杯」新妻聖子「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」NewJeans「Supernatural」ゆず「図鑑」・“希望のうた”中継企画HIPPY「君に捧げる応援歌」@岩手▼午後6時台★スペシャル企画★ hope songライブAliA「かくれんぼ」Omoinotake「幾億光年」Kis-My-Ft2「Thank youじゃん!」King & Prince「なにもの」三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」THE ALFEE「星空のディスタンス」スガ シカオ「Progress」 “希望のうた”中継企画@東京タワーSixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE」なにわ男子「サチアレ」FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」優里「ビリミリオン」ゆず「虹」WANIMA「ともに」“希望のうた”中継企画@熊本▼午後7時台★スペシャル企画★ hope songライブSEKAI NO OWARI「最高到達点」Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」SEKAI NO OWARI「Romantic」Number_i「GOAT」・“希望のうた”中継企画三浦大知「ALOS」@種子島Little Glee Monster「TOMORROW」@神戸・大合唱企画SUPER BEAVER「小さな革命」▼午後8時台Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」・“垣根は越えた!今度はバトルだ!”総勢18組のダンスボーカルグループが集結する音楽の日でしか見られない!スペシャルダンスステージINI新しい学校のリーダーズAKB48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48)&TEAM坂道グループ(乃木坂46・櫻坂46・日向坂46)THE RAMPAGE三代目 J SOUL BROTHERSJO1GENERATIONSSnow ManDa-iCEDA PUMP超特急TOMORROW X TOGETHERTravis JapanBE:FIRSTFANTASTICSME:I・ダンス界のホープ ダンスショータイムTHE JET BOY BANGERZBMSG TRAINEE(※50音順)・ダンス企画プロデュースs**t kingz▼午後9時台MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」・hope バンド 一夜限りのスペシャルバンド!各楽曲のメインボーカルを務める豪華アーティストたちによる感動のコラボステージアイナ・ジ・エンド「生まれ来る子供たちのために」(オフコース)ISSA(DA PUMP)「キセキ」(GReeeeN ※現在はGRe4N BOYZとして活動)大野雄大・花村想太(Da-iCE)「栄光の架橋」(ゆず)北村匠海(DISH//)「デイ・ドリーム・ビリーバー」(忌野清志郎/THE TIMERS)ジェシー(SixTONES)「ultra soul」(B’z)成田昭次・岡本健一(Rockon Social Club)「TRAIN-TRAIN」(THE BLUE HEARTS)はっとり(マカロニえんぴつ)「GIFT」(Mr.Children)MISIA「時代」(中島みゆき)三浦大知「夜空ノムコウ」(SMAP)バンドマスター:寺岡呼人※タイムテープルは目安。生放送につき放送内容など変更の可能性あり